Макрон открещивается от США после поездки в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в университете китайского города Гуанчжоу. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон летел в Китай с серьезными намерениями - подбить Поднебесную отказаться от поддержки России. Однако, пробыв в КНР три дня, французский лидер ни на йоту не сдвинул Си Цзиньпина с уже обозначенных позиций, поэтому, видимо, решил изменить свою.

Неясно, что такого произошло за закрытыми дверями на переговорах в Пекине, но, возвращаясь домой, Макрон разразился обличительным интервью изданиям Politico и Les Echos, в котором посягнул на святое - покритиковал сложившуюся гегемонию США в Европе. Французский лидер заявил, что Старый Свет должен выстраивать свою стратегическую автономию, иначе окажется на свалке истории. Более того, если Европа не займется своим суверенитетом, она окончательно превратится в вассала. Амбициозный Макрон, жаждущий видеть Европу самостоятельным центром силы, с таким раскладом якобы не согласен. Президент Франции уверяет, что его стараниями Европа идеологически уже созрела для автономии, дело за малым - перейти от слов к делу. Планы у Макрона серьезные: обеспечить энергетическую самостоятельность, укрепить ВПК и снизить зависимость от доллара. Вот такой «привет» США и реверанс в сторону главных конкурентов трансатлантического блока.

По словам Макрона, Европа также не должна втягиваться в конфликты, навязанные ей извне. Он открестился от тайваньского кризиса, в разгар которого и оказался в Поднебесной. Как утверждает Politico, француз был счастлив, что Пекин дождался, пока он выйдет из воздушного пространства Китая, прежде чем начать учения по окружению Тайваня.

Китай, похоже, увидел во французском госте договороспособного партнера и смог посулить Макрону какие-то выгоды при дистанцировании от США, сыграв на самолюбии французского президента. Гостя приняли с почестями, страны подписали несколько выгодных контрактов. Более того, Си пообещал, что поддержит мирный план по Украине, если Франция его предложит. Дерзай, мол, будь самостоятельным. В ответ Макрон не только дистанцировался от противостояния США и Китая, но и оправдал нарастающее присутствие КНР в некогда европейских зонах влияния, назвав такое поведение логичным.

Politico отдельно отмечает, что изначально Макрон сказал еще больше, но пресс-служба президента в итоге вымарала из интервью самые откровенные заявления.

Издание The Hill по итогам интервью утверждает, что между Европой и США нарастает напряженность. А сенатор-республиканец Марко Рубио уже пригрозил Макрону оставить ЕС разбираться с Украиной без США.

- Интервью Макрона - это попытка разыгрывать образ независимой великой державы с претензией на какую-то автономную линию, - прокомментировал ситуацию для «КП» эксперт Российского Совета по международным делам и Клуба «Валдай» Алексей Чихачев. - Но нужно делать скидку на политический стиль французского лидера. Он очень любит торопить события и делать громкие заявления, которые потом остаются только словами. Для самостоятельной игры у французов мало реальных рычагов влияния. Макрон попросту пытается привлечь к себе внимание на фоне борьбы за европейское лидерство, но надо полагать, что внятных союзников этой идеи внутри ЕС у него тоже, похоже, нет. Поэтому в конечном итоге настаивать на своих предложениях он, скорее всего, не будет, и продолжит дрейфовать в сторону проамериканского тренда.