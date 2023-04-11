Самые новые и интересные исторические сериалы: Пегова - царица со шприцем, а Германика - княгиня во Христе

Гиляровский (слева, Михаил Пореченков) и Станиславский (Константин Крюков) постигают зловещие тайны московского дна. Фото: Кадр из фильма

Кто бы сколько ни костерил неправильные пуговицы на мундирах и головные уборы императриц, исторические фильмы и сериалы выходили, выходят и будут выходить. Слишком уж это богатое поле для творчества и экспериментов. В подборке «КП» только несколько свежих проектов, в которых фигурируют реальные исторические личности.

«Хитровка. Знак четырех»

Этот фильм снимает Карен Шахназаров, и сюжет исторического детектива весьма нетривиален. По крайней мере вместе будут взаимодействовать персонажи, которых совсем не ожидаешь увидеть рядом друг с другом, - Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Алексеевич Гиляровский.

Действие происходит в Москве 1902 года. Театральный режиссер и теоретик Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает погрузиться на социальное городское дно. Для этого он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб, репортеру и краеведу Гиляровскому. Вместе они отправляются в легендарное гиблое место - бандитскую Хитровку, где случайным образом втягиваются в расследование убийства загадочного местного жителя - индийца-сикха с темным прошлым.

«Царская Прививка»

Чтобы перевоплотиться в императрицу, Ирина Пегова перелопатила кучу архивных документов. Фото: Кадр из фильма

Повезло и Ирине Пеговой - она тоже сыграет императрицу! Звезда фильма «Прогулка», переживающая второй пик формы после выхода сериала «Домашний арест» (у актрисы теперь множество главных ролей: «Моя мама - шпион», «Я на перемотке», «Акушерка», «Родные»), в сериале «Царская прививка» воплотит образ Екатерины Великой в непривычных для зрителя обстоятельствах - она организовывает первую в империи вакцинацию.

Да, это тот самый этап истории, который мы часто вспоминали во время пандемии коронавируса. Тогда, в 1768 году, страна боролась со страшной эпидемией оспы.

Императрица, опасаясь вымирания населения, решилась на отчаянный шаг - выписала в Россию английского доктора Томаса Димсдейла, чтобы с его помощью привиться от оспы самой и личным примером подвигнуть народ на вакцинацию.

- Мне дали доступ во все архивы, которые только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Российской государственной библиотеке , в Национальной библиотеке в Царском Селе, - призналась Пегова. - Оказывается, Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для нее это была самая страшная болезнь на свете. И то, что она пересилила этот свой страх, - абсолютный подвиг.

«Арсеньев»

Выдающегося этнографа Евгений Миронов сыграет сам. Фото: Соцсети

Сериал про выдающегося этнографа Владимира Арсеньева, труды которого изучал и популяризировал легендарный главред «КП» Владимир Сунгоркин, взялся снимать Евгений Миронов. Его студия «Третий Рим» занимается производством сериала с рабочим названием «Арсеньев», сам актер исполняет главную роль. Режиссером стал Дмитрий Киселев («Время первых»). Какие именно фрагменты богатой биографии географа войдут в сюжет - исследования в горах Уссурийского края, служба в императорской армии, написание научных трудов или повести «Дерсу Узала», секретные экспедиции и борьба с браконьерами, расстрел семьи бандитами во время Гражданской войны, шторм в Охотском море, работа на Уссурийской железной дороге, - пока загадка. Зато известно, что начинать снимать сериал начнут на Дальнем Востоке.

- Облетая маршрут Арсеньева на вертолете, я не мог себе представить, как он на лошадях и пешком обходил такие громадные территории, - удивляется Миронов. - Причем во все времена года, порой экспедиции длились несколько месяцев, а самая длинная - почти два года. Опасность всегда и во всем. Гнус, мошка, клещи. Дикие звери. Холод, голод. Китайские бандиты хунхузы. Перед сном всегда записи в дневник о пройденном пути и новые пометки на карте.

«Княгиня Ольга»

Валерия подумала-подумала... И утвердила на главную роль себя. Фото: Кадр из фильма

Если про императрицу Екатерину сериалы и фильмы снимают с утра до вечера, то про княгиню Ольгу, принесшую на Русскую землю православие, почему-то все время забывают (на ум приходит разве что советский фильм «Легенда о княгине Ольге», 1983 год). Пробел решила восполнить компания «Марс Медиа» («Пальма»), запустившая съемки сериала «Княгиня Ольга». Режиссером и исполнительницей главной роли стала Валерия Гай Германика («Обоюдное согласие»).

- Этот проект выводит меня как художника на новый уровень, - считает она. - Давно хотела снять историческое кино. Будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего.

Историческая лента включит восемь серий и выйдет на Первом канале.

«Великая. Золотой век»

Лизе Боярской (на фото) образ Екатерины II достался «по наследству» от Юлии Снигирь. Фото: Кадр из фильма

Запутаться в проектах, посвященных Екатерине II, немудрено. И фильмы, и докленты, и сериалы про царицу, основавшую Новороссию, снимают без устали (в мае, к примеру, выйдет третий сезон сатирического проекта «Великая» от британцев).

Поэтому сразу поясним: «Великая. Золотой век» - это продолжение проекта «Великая», главную роль в котором в 2015 году сыграла Юлия Снигирь. Теперь образ императрицы воплотит Елизавета Боярская. Петербургская актриса покажет, как Екатерина пытается удержать власть после коронации, насколько трудно ей бороться с интригами, внутренними и внешними врагами. 12-серийная лента выйдет на Первом канале.