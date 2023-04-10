ОТКРЫВАЕМ КОСМОС ВСЕМ «МИРОМ»

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ.

Вы сможете одними из первых увидеть новые экспонаты павильона «Космос» и посетить авторскую экскурсию по экспозиции. Её проведут «звёздные» экскурсоводы:

• Камила Тилова – ведущая «МИР 24»

• Дарья Буравчикова - заместитель главного редактора ИД «Аргументы и Факты»

• Павел Садков – заместитель главного редактора «Комсомольской правды»

Они раскроют космические секреты о покорителях Вселенной. Также мы будем вести съёмки увлекательной виртуальной экскурсии, к которой смогут присоединиться все желающие. Запись станет доступна 16 июня – к 60-летию со дня полёта первой в мире женщины–космонавта Валентины Терешковой. Виртуальная экскурсия будет размещена на ресурсах МТРК «Мир» и информационных партнёров акции - ИД «Аргументы и Факты» и медиагруппы «Комсомольская правда».

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ.

Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МТРК «Мир»: «Если спросить наших зрителей, какие праздники они считают важными, то в топ-5, без сомнения, попадёт 12 апреля – День космонавтики. Это - гордость за Человека, его достижения, за смелость, за нашу науку. Космос и всё, что связано с его покорением, вызывает неизменный интерес. 12 апреля Центр «Космонавтика и авиация» отмечает 5-летие. И для «Мира» этот год стал юбилейным: 30 лет телекомпании «Мир», и столько же Радио «МИР», 25 лет итоговой программе «Вместе» и 10 лет Первому евразийскому информационному телеканалу «МИР 24».

Камила Тилова, ведущая «Мир24»: Этот год в России посвящён педагогам и наставникам, их благородной миссии, от которой зависит наше будущее, будущее нашей страны. И моя задача - приоткрыть дверь в мир знаний о космосе. Это касается не только тех, кто придёт на эту акцию. Для меня лично этот проект - шанс узнать много нового.

Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды»: «Так вышло, что «Комсомольской правде» все, что связано с космосом всегда было крайне интересно. Первое интервью у Юрия Алексеевича Гагарина после его возвращения на Землю взял журналист «Комсомолки» Василий Песков, а знаменитый портрет Юрия Гагарина с голубем в руках сделал фотокорреспондент Павел Барашев, они навсегда останутся в истории российской космической журналистики.

Мы много пишем про космос, нас по-прежнему завораживает тема межпланетных путешествий, освоения Луны и космических исследований. Сегодня мне очень интересно попробовать себя в роли экскурсовода. Очень хочется увлечь зрителей и читателей рассказом о том, как работает Центр управления полетами, тем, как космонавты общаются с Землей и ответить на простые, но интересные вопросы, например, есть ли у команды корабля интернет. Приходите! Это же великолепная возможность узнать что-то новое и просто пофантазировать, заняв место в спускаемом аппарате серии «Восток».

Дарья Буравчикова, заместитель главного редактора издательского дома «Аргументы и Факты»: «Медиа-экскурсия ко Дню космонавтики, когда журналисты на день меняют профессию и становятся экскурсоводами для посетителей одного из самых крупных павильонов о космосе в Москве – отличная идея, хотя и очень ответственная. «Аргументы и Факты» и в газете, и на сайте aif.ru много писали и пишут о космосе. Конечно, мы многое рассказывали и о полете первой в истории женщины-космонавте – Валентине Терешковой. Ее рекорд не побит до сих пор – ведь она до сих пор остаётся единственной женщиной, слетавшей в космос в одиночку. При этом своей маме она сказала, что отправилась на слет парашютистов и только из выпуска новостей родные узнали, на каком «парашюте» и куда летала девушка.

Приглашаю всех желающих присоединиться к экскурсии. Вместе со своими коллегами расскажем и покажем много интересного и удивительного: скафандры, бортовое питание, центр управления полетом и, самое главное, подлинный спускаемый аппарат корабля «Восток-6» - тот самый, на котором отправилась к звездам легендарная «Чайка». А для тех, кто не сможет приехать на ВДНХ, будет доступна уникальная виртуальная экскурсия, которую снимут, запишут и смонтируют коллеги из телеканала «Мир». Познавательный контент презентуют 16 июня».

12 апреля Центр «Космонавтика и авиация» празднует пятилетие. Посетители павильона смогут задать вопросы космонавтам или проверить знания, написав Всероссийский космический диктант.

Встречаемся 12 апреля на ВДНХ в павильоне «Космос». Начало экскурсий МТРК «Мир» - в 15:00 и в 16:00.