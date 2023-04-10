"Был в Москве, играл в спектаклях": Козловский отрекся от переезда в Америку после грандиозного скандала

Актер Данила Козловский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Общественное мнение оказалось безжалостным даже к тем, кто еще вчера считался №1. Представители громких фамилий, обласканные вниманием публики, щедрым финансированием и многочисленными предложениями, за свои высказывания всё чаще остаются не у дел: публика отказывается ходить на их концерты, смотреть фильмы и спектакли. Мол, не нравится в России - живи и работай за границей, а здесь зарабатывать больше не выйдет.

Теперь с этим столкнулся и Данила Козловский - один из самых востребованных и популярных актеров. Сначала прошел слух, что артист вместе с любимой Оксаной Акиньшиной эмигрировал в Америку, где у него растет дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой: снимками наследницы Козловский сам поделился в соцсетях, а Акиньшина опубликовала фотосессию на фоне небоскребов Нью-Йорка. Но вскоре оказалось, что это не так: Данила как ни в чем не бывало обнаружился в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге и даже анонсировал премьеру спектакля "Гамлет". Вернувшись с американских каникул, актер принялся ударно работать на сцене: на май у него расписаны спектакли не только в Питере, но и в Москве - МХТ им. Чехова. Вот только некоторые зрители и общественные деятели этому оказались не рады...

Так, в Минкульт РФ поступило письмо с требованием отменить спектакли с Козловским, а в Генеральную прокуратуру - просьба проверить высказывания актера на дискредитацию Вооруженных сил России, а его самого - на экстремизм и иностранное финансирование.

Сам актер на фоне тревожных новостей хранит молчание. Однако сайт KP.RU дозвонился его старшему брату и по совместительству пресс-секретарю Егору Козловскому.

- Да, ситуация такая есть, - ответил брат артиста. - Но половина из того, что там написано, не соответствует действительности. Данила всё это время никуда не уезжал: он был в Москве, играл в спектаклях.

- Как он отреагировал на обвинения?

- Ну, все мы люди... Это максимум из того, что я могу сказать.

- А на его работе это как-то сказалось? Все проекты в силе?

- Я не могу вам даже на этот вопрос ответить. Он достаточно странно звучит, уж простите. Из того, что есть на данную минуту, все спектакли играются. Пока работаем.

Между тем, обвинения в адрес Козловского действительно могут быть преувеличены. Да, актер в соцсетях не поддержал начало спецоперации. Кроме того, заявители также ссылаются на его интервью иноагенту Ирине Шихман, в котором Козловский якобы "четко призвал выводить наших граждан на улицы, на митинги с разными лозунгами". Однако то самое интервью состоялось в апреле 2021 года, и о политике герой не высказывался.