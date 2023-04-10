США собирались шантажировать Россию, чтобы она не начала спецоперацию: Раскрыты все подробности

Символика СВО на рукаве бойца добровольческого батальона БАРС-13 "Русский мир". Фото: Александр Река/ТАСС

Патриарх американской журналистики Сеймур Херш, который в феврале этого года предал гласности ставшие ему известными подробности участия американских спецслужб в подрывах российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», выдал новую порцию из материалов своего расследования.

В интервью журналу Tichys Einblick Херш сообщил, что, по данным его источников, незадолго до 2021 года американские власти всерьез обсуждали возможность довести до Кремля угрозу, что в случае начала российской силовой акции на Украине, США уничтожат газопроводы, проложенные по дну Балтики. «Они действовали по принципу «ты с нами или против нас». Идея была в том, чтобы сказать Путину: если вы пересечете границу с Украиной, мы взорвем трубопроводы», - пояснил журналист. Как он рассказал ранее в своем расследовании, примерно в это же время в Белом доме состоялось секретное совещание под руководством советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкоба Салливана, на котором было принято принципиальное решение о подрыве «Северных потоков» силами американских групп специального назначения.

Поверхность моря на месте утечки газа после взрыва "Северного потока". Фото пресс-службы Береговой охраны Швеции

Херш уверен, что администрация США «никогда не признает своей ответственности за эту диверсию». И что ЦРУ разработало специальную операцию прикрытия для нее. В СМИ была заброшена история о причастности к теракту неких частных антироссийских или проукраинских групп, якобы действовавших с арендованной крошечной яхты «Андромеда». Эта версия выглядела явно фальшивой, если не сказать смехотворной, но американскую и западную прессу она сразу устроила. Другие мнения не публиковались.

Aмериканский журналист-расследователь Сеймур Херш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеймур Херш дал понять, что в загашнике у него есть еще несколько сенсационных фактов о взрывах на Балтике, и пообещал обнародовать их позднее. Что ж, подождем...

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