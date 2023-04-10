Стало известно, из-за чего на самом деле Роман Костомаров остается в больнице

Роман Костомаров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Костомаров приступил к специальным тренировкам с инструктором. После трех месяцев в реанимации и ампутаций фигурист учится сидеть, двигать руками и ногами. Кроме того, врачи готовят конечности пациента к установке протезов. Правда, есть проблема.

Роман Костомаров по-прежнему находится в реанимации. В настоящее время он начал активнее разрабатывать тело. "Продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения", - цитирует собеседника ТАСС.

Фигуристу предстоят операции, которые необходимы для подготовки ампутированных частей тела к протезированию. "Медики проводят механические чистки для создания площадок под крепления накладных конечностей", - цитирует своего источника Пятый канал.

Известно, что врачи уже сформировали кутью на одной ноге пациента. Она заживает. Сейчас проводятся манипуляции со второй конечностью, сообщает "СЭ". После этого специалисты приступят к рукам Романа.

При этом сохраняется вероятность осложнений из-за тромбов в сосудах. Потому спортсмен остается в больнице на неопределенное время. "Конечно, все залечить невозможно - сколько может быть осложнений в будущем, если не будет должного наблюдения. Остается тромбоз, который невозможно убрать. Как правило, он не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму", - цитирует Sport24 доктора медицинских наук Андрея Шестакова.

По его словам, опасность тромбоза заключается в том, что сложно определить, куда он может переместиться. "Главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления", - отметил Шестаков.