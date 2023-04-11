Анекдоты: Вот тут вот конь бежит навстречу, а здесь уже горит изба… Как хорошо, что я не баба - пойду прилягу на диван

По мнению государства, человек на 100% состоит из неоплатного долга.
* * *
- Моня, будешь над гробом говорить, таки помни: о покойном либо ничего, либо хорошо.
- Вот и ушел от нас дорогой Яков Моисеевич, но это ничего. Это даже таки хорошо.
* * *
- Дорогая, я бросил все ради тебя.
- Да, дорогой, я знаю!
- А ты не помнишь, куда?
* * *
Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскивается из розетки, вешалки в шкафу прикручены, меня посещает мысль: «Неужели они наивно думают, что я путешествую без отвертки?»
* * *
Сайт знакомств.
- Маленький, толстый, очень общительный...
- Колобок - это ты?
* * *
Моя девушка спросила, что я хочу, чтобы она приготовила на ужин. Правильный ответ угадал только с четвертой попытки.
* * *
- Папа, а в чем смысл жизни?
- В жизни все имеет смысл, кроме поиска смысла жизни.
* * *
У врачей в поликлинике только два диагноза: «Ну и чего приперся, если ходить можешь?!» и «А где ж ты, дорогой, раньше был?!»
* * *
Соседи по даче - это такие полумифические существа, которые там почти не появляются, но все огородные работы у них всегда сделаны в самом наилучшем виде.
* * *
В одном из офисов Газпрома была обнаружена плантация по выращиванию цен.
* * *
- Алло! Это я в морг попал?
- Ну, пока только дозвонились...
* * *
- Чё-то пожрать захотелось.
- В 4 часа утра?!
- Главное - не после шести вечера...
* * *
- Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла машину.
- Что-что ты сделала?!
- Блинчики…
* * *
Знаете ли вы, что Колумб был первым человеком, который реально в натуре берега попутал!
* * *
Учитель записал в дневнике ученицы:
«Ваша дочь ужасная болтунья на уроках!»
Hазавтра дочь возвращает дневник с ответом отца:
«Вы бы послушали ее мать!»
* * *
- Фастфуд очень вреден.
- А мне его врач прописал.
- Не может быть.
- Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.
* * *
Идет оформление загранпаспорта, девушка спрашивает пенсионера:
- За границей раньше были?
- Да.
- Где?
- В Дрездене, Берлине, Праге.
- О, наверное, автобусный тур…
- Нет, на танке в 1945-м.