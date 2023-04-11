Анекдоты: Вот тут вот конь бежит навстречу, а здесь уже горит изба… Как хорошо, что я не баба - пойду прилягу на диван

По мнению государства, человек на 100% состоит из неоплатного долга.

* * *

- Моня, будешь над гробом говорить, таки помни: о покойном либо ничего, либо хорошо.

- Вот и ушел от нас дорогой Яков Моисеевич, но это ничего. Это даже таки хорошо.

* * *

- Дорогая, я бросил все ради тебя.

- Да, дорогой, я знаю!

- А ты не помнишь, куда?

* * *

Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскивается из розетки, вешалки в шкафу прикручены, меня посещает мысль: «Неужели они наивно думают, что я путешествую без отвертки?»

* * *

Сайт знакомств.

- Маленький, толстый, очень общительный...

- Колобок - это ты?

* * *

Моя девушка спросила, что я хочу, чтобы она приготовила на ужин. Правильный ответ угадал только с четвертой попытки.

* * *

- Папа, а в чем смысл жизни?

- В жизни все имеет смысл, кроме поиска смысла жизни.

* * *

У врачей в поликлинике только два диагноза: «Ну и чего приперся, если ходить можешь?!» и «А где ж ты, дорогой, раньше был?!»

* * *

Соседи по даче - это такие полумифические существа, которые там почти не появляются, но все огородные работы у них всегда сделаны в самом наилучшем виде.

* * *

В одном из офисов Газпрома была обнаружена плантация по выращиванию цен.

* * *

- Алло! Это я в морг попал?

- Ну, пока только дозвонились...

* * *

- Чё-то пожрать захотелось.

- В 4 часа утра?!

- Главное - не после шести вечера...

* * *

- Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла машину.

- Что-что ты сделала?!

- Блинчики…

* * *

Знаете ли вы, что Колумб был первым человеком, который реально в натуре берега попутал!

* * *

Учитель записал в дневнике ученицы:

«Ваша дочь ужасная болтунья на уроках!»

Hазавтра дочь возвращает дневник с ответом отца:

«Вы бы послушали ее мать!»

* * *

- Фастфуд очень вреден.

- А мне его врач прописал.

- Не может быть.

- Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.

* * *

Идет оформление загранпаспорта, девушка спрашивает пенсионера:

- За границей раньше были?

- Да.

- Где?

- В Дрездене, Берлине, Праге.

- О, наверное, автобусный тур…

- Нет, на танке в 1945-м.