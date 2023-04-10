23 млн пользователей, мобильная студия блогера и новая программа лояльности — RUTUBE провел презентацию обновлений

7 апреля прошла масштабная презентация RUTUBE, где видеохостинг впервые продемонстрировал статистику платформы за год и рассказал о целях платформы на текущий год. Ведущим стал генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров.

Среди приглашенных блогеров были замечены: Эрик Давидович (Давидыч), Станислав Ярушин, Давид Манукян (Дава), Наталья Гасанханова, Дмитрий Гордей, Ангелина (Блондинка Драйв), Семен Молоканов, Евгения Искандарова и Гусейн Гасанов. Они не только узнали об обновлениях одними из первых, но и приняли участие в обсуждении, на котором поделились своими идеями и уникальными функциями для RUTUBE. А блогер Эрик Давидович (Давидыч) выступил с речью перед гостями:

«Я хочу всем вам дать совет, у каждого есть свое направление: кто-то в нем более успешный, кто-то менее. Тратьте больше сил на то, чтобы быть круче в своей сфере. Не смотрите на конкурентов, не оглядывайтесь — идите туда, куда вам интересно. И в этот переломный момент, когда вы будете самостоятельно развиваться, становиться лучше и умнее — вся остальная публика за вами пойдет. И будет очень здорово, если в этот момент вы будете на RUTUBE».

На презентации впервые прозвучало количество зарегистрированных пользователей национального видеохостинга — 23 млн человек. Также на RUTUBE появилось много авторского контента, который теперь занимает 72% от общего количества просмотренных видео в 2023 году, что на 33% больше, чем в 2022 году. Увеличилась и техническая производительность видеохостинга, благодаря расширению географии собственных CDN и увеличению емкости платформы в 5 раз.

Большая часть обновлений касалась мобильной студии RUTUBE Studio и работы с аудиторией. Так, в приложении появится возможность загрузки, редактирования и просмотра видео. Также станет доступен блок с информацией о доходах, блок с аналитикой по каналу и детальная информация по каждому ролику. Помимо этого, авторы смогут управлять сообществом как в мобильной, так и в десктопной версии: добавлять, закреплять, удалять комментарии и блокировать пользователей.

В финале мероприятия выступила телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова, которая завершила свой концерт эмоциональной речью в адрес RUTUBE:

«Здесь вы можете создавать собственный контент, монетизировать его и строить жизнь своими руками — RUTUBE дает все возможности для этого. И мне особенно приятно, что сегодня я причастна к этому празднику. Потому что все самое лучшее есть на RUTUBE, в том числе и я».