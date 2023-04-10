Команда RUTUBE провела круглый стол в рамках стратегической сессии

7 апреля прошел круглый стол RUTUBE, модераторами которого стали амбассадоры видеохостинга — Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Также обсуждение затронуло проблемные вопросы: технические стороны платформы, расширение функционала RUTUBE Studio, долгая загрузка, поэтапная модерация и недоступность видеохостинга в других странах, таких как Германия и Турция.

Андрей Самохин, главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ

«RUTUBE смог реализовать базовые сервисы на своей платформе, сделав это поэтапно и честно рассказав об этом. Но для расширения возможностей и повышения узнаваемости российских платформ необходимо объединить усилия крупных игроков. У них есть все возможности, чтобы предложить лучшие программные решения пользователям, если они будут работать вместе».

Участниками встречи стали различные представители российских медиа и политической сферы,

Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE

«Для нас было очень важно провести такую совместную работу, выстроить открытый диалог, обменяться мнениями и идеями, которые помогут нашей платформе двигаться вперед. За полтора года видеохостинг претерпел множество изменений: мы обновили дизайн, улучшили плеер, модернизировали мобильное приложение, запустили приложение для детей, у нас появились амбассадоры, кратно выросло количество просмотров на платформе и знание бренда, но это только начало. Предстоит ещё множество необходимых изменений, работы над улучшением и у нас все меньше времени на их реализацию. Это сложный вызов, но я уверен, что мы справимся и впереди у отечественных платформ большое будущее».

По итогам встречи участники поделились своими концепциями и идеями, которые помогут улучшить функционал видеохостинга и повысить его удобство для блогеров и пользователей.

Юрий Подоляка, журналист, RUTUBE-блогер

«Очень рад принять участие в такой генеральной встрече видеохостинга и авторов контента. И я действительно хочу, чтобы мы сделали наш RUTUBE удобным и приятным для пользователей и блогеров. Сейчас мне очень не хватает возможности ограничить некоторых зрителей, которые выходят за рамки в комментариях, не привлекая поддержку. Это один из ключевых моментов в ведении большого сообщества».

Дмитрий Пучков (Гоблин), журналист, блогер

«Прошлогодняя “отмена” российских блогеров на западных платформах не стала поводом опустить руки, теперь я активно развиваю свой RUTUBE-канал. И я вижу, что сейчас на площадке происходят позитивные изменения, и видеохостинг готов слушать своих блогеров. Одной из основных болей авторов контента является монетизация. Для нас важно зарабатывать на том, что мы создаем. И еще очень важна быстрая модерация, которая не будет мешать публикации контента».

После недавнего перехода Дмитрия Пучкова на RUTUBE на его канал подписалось более 230 тысяч пользователей, при этом аудитория и просмотры продолжают стабильно расти.

Дмитрий Никотин, блогер

«Для меня важна стабильность платформы: как для зрителей, так и для авторов. Хотелось бы расширения базовых функций, чтобы быстро и просто загружать ролики и подготавливать их заранее. И, конечно, хочется, чтобы появились новые алгоритмы: по продвижению роликов «В ТОП», по определению роликов, позиционированию комментариев и другие. Поэтому желаю разработчикам RUTUBE успехов в реализации долгожданных обновлений».