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Звезды10 апреля 2023 20:40

Покинувший Россию внук Аллы Пугачевой получил американское гражданство

Никита Пресняков получил американское гражданство
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Никита Пресняков.

Никита Пресняков.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой вот уже несколько месяцев живет в США. За океаном у Никиты Преснякова есть шикарная квартира, которую ему подарила Алла Борисовна. Впрочем, в России у артиста тоже есть недвижимость. Сын Кристины Орбакайте может похвастаться квартирой в центре Москвы и загородным домом в Подмосковье. Правда, сейчас Пресняков решил продать трехэтажный особняк на Истре. Вот только другой своей бабушке - Елене Пресняковой - он не сообщил, что избавляется от дачи.

"Я не в курсе этих дел совершенно", - призналась Елена Преснякова, отвечая на вопрос ушлых репортеров о намерениях внука Никиты Преснякова продать дачу на Истре. Особняк много лет назад подарила ему Алла Пугачева.

Что касается Елены Петровны, то артистка уточнила, что говорит с Никитой на другие темы. "Он - взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся", - цитирует ее сайт mk.ru.

Пресняков-младший делится с бабушкой рассказами об успехах в работе. По словам солистки группы "Самоцветы", у Никиты есть гражданство США.

Напомним, сын Орбакайте и Владимира Преснякова родился в Англии, учился в Нью-Йорке в университете кинематографии и актерского мастерства. Какое-то время работал в баре. Сейчас снимает клипы.

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