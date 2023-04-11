Вопрос дня: А вы как выбирали имя для своего домашнего питомца?

Ольга Беклемищева, бывший зампред Комитета Госдумы по охране здоровья:

- Наш - найденыш, почти хаски, на рынке жил, его подкармливали, он повредил лапу. Я увидела, что надо срочно лечить, врач нам сказал: ваш хаски - счастливчик. И он стал Счастливчик Чик. 8 лет он бегает, хотя заднюю правую иногда подволакивает. Еще есть рыжий кот Лютик. Цветы лютики - они же желтые.

Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского госцирка:

- Кто в семье инициатор появления животного, тот и предлагает варианты его имени. У нас все дрессировщики и понимают законы: имя должно быть удобно и для человека, и для животного. Вот восточноевропейская овчарка Ральф - серьезное имя для серьезного зверя, я маленьким его взял. Кошачьих дома нет - больших кошек на работе хватает.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Дворняга Мишка, с отсылом в лайку, 18 лет прожил в доме, недавно ушел. Завести нового тяжело. Изначально был таким щенком лохматым, подумали-подумали и назвали Мишка - по виду его мишкообразному. Есть еще рыбки, но они не именные. На дачу приходит дикая кошка, котят приносит. Так и зову ее - Кошка.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Живут у нас три кошки и три собаки. Муся - доброе теплое имя для доброй теплой кошки. Другая - разноцветная, с хитрой мордашкой - вылитая Жанетта, как будто объелась чего-то французского. Последняя такая черно-белая и так спинку прогибала, что мне сказали: вылитая Спина. А дачные собаки прибивались все характерные. Черныш - собаку назвали по ее масти. Второй - такой же, только мелкий - стал Чарли-маленький. Потом появилась подружка - логично было назвать ее Джуди.

Валентина Сафронова, глава Ассоциации российских флористов:

- На прошлой неделе ушла наша Фара - джек-рассел-терьер. Девочка была породистая, но не клубная. Вместе думали над именем с детьми, человечье имя давать не хотели. А у нее такие большие круглые глаза - решили, что Фара. Она дожила до 13 лет - для собак этой породы это возраст под наши 90. Это была всеми любимая собака...

Василий Мельниченко, глава фермерского совета:

- Нашу кошку назвали Прися - это старое русское имя, она с детства была вредная, как Прасковья. Детей спрашивали: у вашей кошки фамилия Мельниченко? Ага, она фамилию оправдывала. Был Бума - белый бык, очень большой, красавец, любимец всех коров. Почему такое имя? Бум - и всё! Он много лет прожил - уже солидный был, бородатый. Собака Натан, алабай, простое и опасное имя, и еще Дези. Есть коза Розочка, Рузя - она добрая, молочная, душистая.

Мария Ворнакова, бильдредактор «Комсомольской правды»:

- Кота назвали Кибо Донбассович. Кибо - с японского Надежда. Донбассович - потому что родился сразу после объявления о начале спецоперации.

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