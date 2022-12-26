Герой спецоперации «Z» младший сержант Суняйкин расчистил минное поле под огнем неприятеля

Старший прапорщик Максим Овсюков и Младший сержант Дмитрий Суняйкин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ДОСТАВИЛ СНАРЯДЫ ВОВРЕМЯ

Старший прапорщик Максим Овсюков

«В ходе специальной военной операции старший прапорщик Максим Овсюков выполнял задачи по тыловому снабжению реактивного дивизиона.

С целью оперативного и бесперебойного обеспечения дивизиона, неоднократно совершал рейсы в районы расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения очередной задачи, направляясь в район ведения активных боевых действий, автомобильная колонна, в составе которой двигался Максим, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Не считаясь с угрозой собственной жизни, Максим оперативно вывел автомобили по безопасному маршруту из-под огня артиллерии противника и скрытно доставил снаряды к реактивному дивизиону, который осуществлял огневую поддержку наступающих российских войск. В результате проявленной смелости и решительности гвардии старшего прапорщика Максима Овсюкова реактивный дивизион своевременно получил боеприпасы и выполнил задачу по огневой поддержке наступающих российских войск».

СДЕЛАЛ ПРОХОД В МИННОМ ПОЛЕ

Младший сержант Дмитрий Суняйкин

«В ходе наступательных действий российских подразделений на позиции украинских националистов командир машины инженерного взвода младший сержант Дмитрий Суняйкин, действовал в составе инженерно-саперной группы и осуществлял инженерную разведку маршрутов продвижения наших войск. На подступах к населенному пункту, находящемуся под контролем украинских боевиков, российские военные инженеры обнаружили минное поле. Дмитрий с группой военнослужащих приступил к разминированию путей прохода российских войск. Противник в попытках помешать действиям российских саперов, атаковал инженерно-саперную группу. Заняв оборону, российские военнослужащие вступили в бой с превосходящими силами украинских боевиков. Младший сержант Дмитрий Суняйкин, действуя грамотно и решительно, занял выгодную огневую позицию и уничтожил бронемашину, а также 3 националистов. В ходе боя украинские боевики отступили. Отразив атаку противника, Дмитрий Суняйкин продолжил разминирование путей следования подразделений. Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки младшего сержанта Дмитрий Суняйкина было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район, что позволило в дальнейшем освободить населенный пункт».