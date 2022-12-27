Девочка не выжила: Рудковская и Плющенко потеряли дочь

Яна Рудковская. Фото: соцсети.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двоих общих сыновей. Старшего, 9-летнего Сашу (Гном Гномыча) продюсер родила сама. Младшего, двухлетнего Арсения, выносила суррогатная мать. Яна и Евгений всегда мечтали, что в их семье появится еще и девочка. И долгожданная дочка вполне могла бы родится, если бы не трагическая случайность. В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Яна рассказала, что они с мужем потеряли дочь.

Изначально у младшего сына Рудковской и Плющенко должна была родиться сестренка. Суррогатной маме подсадили два эмбриона – мальчика и девочку. Но прижился только один эмибрион - мальчика, и у супругов родился сын.

«Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики — сильные», - рассказала Яна.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двоих общих сыновей. Фото: соцсети.

Звездные родители не теряют надежду. В ближайшее время они собираются вновь попробовать суррогатное материнство, и на этот раз хотят именно девочку. Яна рассказала, что в прошлый раз они очень ответственно подошли к выбору сурмамы. Главными условиями были хорошее здоровье и предыдущий опыт. Женщина получала ежемесячную «стипендию», кроме того, они оплачивали ей расходы на съемную квартиру и питание. Причем Рудковская и Плющенко заплатили за ее услуги даже больше среднего прайса, который начинается от миллиона рублей.

Современные технологии – это шанс для многих родителей обрести долгожданного малыша. Но у этого способа есть и минусы. Яна и Евгений признались, что у них не сразу «включился» родительский инстинкт по отношению к новорожденному Арсению. Все было совсем не так, как в случае рождения Саши.

«Я хотел пацана, чтобы он был наш, совместный, - рассказал Евгений. – Это было мое дитя сразу. Одна история, когда ты гладишь животик, и видишь, как выпирает ручка или ножка. Здесь получилось по-другому. Но на сегодняшний день я счастлив. Это мой ребенок, мой сын».

Напомним, Рудковская и Плющенко поженились в сентябре 2009 года. Яна призналась, что за годы совместной жизни они с Евгением поссорились только два раза, и оба раза ссору инициировал спортсмен. Продюсер также рассказала о детях. Старшие сыновья Яны Андрей и Николай (от брака с бизнесменом Виктором Батуриным) учатся в МГИМО. Первенец Плющенко Саша хорошо успевает в школе, но из-за огромного числа спортивных тренировок на занятия приезжает только один-два раза в неделю. Остальное время сын звездной пары занимается с репетиторами. Младшего сына Арсения Рудковская и Плющенко уже тоже поставили на коньки: мальчик тренируется вместе с папой.