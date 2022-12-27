«Я вас люблю»: Дмитрий Дибров признался, что хотел жениться на Ларисе Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: соцсети.

Лариса Гузеева всегда считалась одной из самых красивых актрис советского и российского кино. В свое время звезда «Жестокого романса» вскружила головы многим мужчинам. Как выяснилось сегодня, в ее сети попал и Дмитрий Дибров. Об этом экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» публично объявил, когда встретился с Ларисой за кулисами Первого канала.

63-летняя Гузеева будет вести новогоднее шоу на главном канале страны. В гримерке Лариса столкнулась с Дмитрием Дибровым. Коллеги обменялись любезностями, при этом телеведущий признался, что в молодости мечтал жениться на Гузеевой. По его словам, он постоянно носил с собой паспорт, чтобы при случае отправиться с Ларисой в ЗАГС.

«В Ростове ходил, у меня паспорт всегда наготове был. А ну-ка когда-нибудь Гузеева скажет: “Я вас люблю молодой человек, пойдемте в ЗАГС” Но она этого не говорила никогда. А теперь, зачем я буду таскать паспорт? Вон Гузеева, у нее все в порядке», - пошутил Дибров.

Актрисе его слова явно польстили. Лариса отметила, что он навсегда останется его любовью. Ведущая шоу «Давай поженимся!» особо отметила эрудицию Дмитрия.

«Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась», - рассмеялась актриса.

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несмотря на то, что брак с Гузеевой навсегда остался лишь в его мечтах, Дмитрий Дибров никогда не мог пожаловаться на отсутствие внимания слабого пола. Телеведущий был женат четыре раза. С первой женой Эльвирой Дибровой он прожил в браке с 1983 по 1986 годы, у супругов родился сын Денис. Вторая жена - Ольга Диброва, родила шоумену дочь Ладу. Этот брак продлился 7 лет. Третья жена - Александра Диброва – была младше телеведущего на 26 лет. Супруги прожили вместе меньше года - с марта 2008 по январь 2009 года. Зато с четвертой женой Полиной Дмитрий счастлив в браке с 2009 года. Они познакомились, когда Полине было всего 17 лет. Когда невесте исполнилось 20, Дмитрий сыграл с ней свадьбу.

Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, это третий брак кинозвезды. На счету актрисы немало громких романов, один из них – с телеведущим Дмитрием Нагиевым. В одном из интервью шоумен вспомнил, как он, тогда еще студент второго курса, случайно оказался вместе с актрисой в ресторане. Гузеева уже была в зените славы после выхода на экраны фильма «Жестокий романс». Он же был еще совсем молодым, но уже чертовски обаятельным.

- И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила, - вспоминает Нагиев. - И она такая: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». Я говорю: «Давай их снимем».

Далее шоумен характерны жестом показал, как он сорвал колготки со звезды экрана: «Посреди ресторана. И потом чего-то понеслась там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало».