Сербия привела армию в полную боеготовность

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Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести в состояние высшей боевой готовности вооруженные силы страны. Об этом заявил глава Минобороны страны Милош Вучевич.

– Президент Сербии как главнокомандующий отдал приказ привести Вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, – написал министр обороны на своей странице в соцсети.

В разговоре с журналистами Вучевич подчеркнул, что армия Сербии защищает суверенитет и территориальную целостность страны, а также обеспечивает защиту всех граждан, предотвращая насилие и террор.

Ранее стало известно, что на север непризнанной республики Косово прибыл отряд спецназа косовской полиции, вооруженный снайперскими винтовками. Такое положение дел прямо противоречит гарантиям Международной миссии под эгидой НАТО и Миссии ЕС.

Приказ президента Сербии также стал ответом на приведение косовскими властями в состояние боеготовности своих вооруженных сил.

Накануне спецназ непризнанной республики неподалеку от населенного пункта Зубин-Поток обстрелял находящихся на баррикадах сербов. Данных о пострадавших во время инцидента пока нет.