Израильтянка подала на развод из-за бессонницы мужа

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Израильтянка обратилась к адвокату с просьбой составить договор о разводе с мужем, с которым прожила в браке много лет. По ее словам, некогда счастливая семейная жизнь превратилась для нее в сплошной кошмар.

Причина кроется в бессоннице мужа, который не только не спит сам, но и не дает выспаться жене: он встает, включает свет и телевизор, бесцельно ходит по комнате.

– Он просто гробит мое здоровье. Из-за него я все время уставшая, нервная и не могу сосредоточиться. Это пора прекращать, – заявила женщина.

Согласно ее исповеди, последней каплей стал инцидент, произошедший совсем недавно. Муж разбудил ее ночью… чтобы поговорить. Он несколько раз толкал жену, а когда она наконец проснулась, заявил, что хотел бы обсудить с ней события прошедшего дня, поскольку перед сном они не успели пообщаться.

После того, как адвокат по семейным делам вник в суть претензий, он составил два договора: один о примирении и попытке наладить отношения во время испытательного срока, а второй – о разводе, на случай, если примирение все же не состоится.