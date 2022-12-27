Генерал-майор СК России поставила 10-летнего москвича на коньки

Фото: СК РФ

В преддверии новогодних праздников руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России, официальный представитель ведомства Светлана Петренко приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Проект уже стал доброй традицией для офицеров СК России, которые не первый год реализуют мечты детей, ведь каждый ребенок верит в чудо, а в Новый год он ждет особенного волшебства.

Светлана Петренко исполнила мечту 10-летнего Семена Слаутина.

«Мальчик учится в третьем классе, дополнительно занимается английским языком, увлекается боксом, а этим летом начал играть в баскетбол. Но с приходом зимы Семен решил освоить и коньки. Их мальчик загадал получить в подарок, и о своей мечте он сообщил на сайте проекта. Шарик с его желанием оказался на волшебной елке, откуда его и сняла официальный представитель СК России», - рассказала мама школьника.

Светлана Петренко, Семен и его мама Валентина отправились в спортивный магазин, а оттуда на самый главный каток страны на ВДНХ, где Семен никогда не был. Новогодняя атмосфера катка привела ребенка в восторг.

Фото: СК РФ

Конечно, он пока неуверенно стоит на коньках, но генерал-майор Петренко поддержала мальчика в его первых шагах по скользкому льду.

Всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний» поддержали сотрудники Следственного комитета и офицеры всех служб и ведомств страны. На днях

Вчера в роли Деда Мороза побывал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он исполнил желание Дарьи из Ижевска, которая мечтала о шлеме военного летчика.

В благотворительной акции «Елка желаний» приняли также участие заместители Министра обороны РФ. Все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников нашим военнослужащими.

К примеру, в рамках исполнения детских желаний в Восточном военном округе сестры Лиза и Ольга, побывали на борту настоящего военного вертолета, и получили в подарок огромного плюшевого мишку.

Желание Артема посетить музей войск ПВО, исполнили военнослужащие 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны.

СПРАВКА «КП»

Акция «Елка желаний» проходит в России в пятый раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана подарить детям чувство новогоднего волшебства. Акция проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В «Елке желаний» принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.