Сергей Лавров сделал предупреждение Украине и Западу: "Лучше выполнить подобру-поздорову"

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал интервью ТАСС. В нем он подвел итоги уходящего года, оценив ситуацию на Украине, в Европе и Новом свете

KP.RU приводит наиболее важные высказывания министра.

О целях Запада

Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — «победа над Россией на поле боя» как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое.

О роли США

Главным бенефициаром «горячего конфликта» выступают США, которые стремятся извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане. Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов.

О рисках

Мы не перестаем предупреждать наших недругов на Западе об опасности взятого ими курса на эскалацию украинского кризиса. С тем контингентом, который они взрастили в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается весьма высоким. Важно не допустить катастрофы.

Об украинском конфликте

Что касается продолжительности конфликта, то мяч на стороне [киевского] режима и стоящего за ним Вашингтона. Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление. Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит Армия России.

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Град" Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

О ядерной угрозе

С глубокой озабоченностью констатируем пропагандистскую вакханалию в США и в целом на Западе вокруг темы ядерного оружия. С одной стороны, там безостановочно раскручиваются безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины. Следуют ссылки на некие высказывания политического руководства России. Но в реальности таких заявлений не было. Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав.

Об ударах по России

Владимир Зеленский договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед конгрессменами США в Вашингтоне. Фото: REUTERS

О европейских «партнерах»

Слава богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света. Если и когда на европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление, если там появятся внятные национально ориентированные политики, понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией, уверяю вас — с нашей стороны проблем не возникнет. Мы реалисты. Продолжим работать с теми немногими европейцами, кто ценит дружбу с Россией. С русофобами сотрудничать не будем.

О российско-американских отношениях

Российско-американские отношения действительно находятся в крайне плачевном состоянии. Практически заморожены по вине Вашингтона. Проводимый им конфронтационный антироссийский курс приобретает все более острый и всеобъемлющий характер. Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается.

Учитывая особую ответственность России и США как двух ядерных сверхдержав за судьбы человечества, исхожу из того, что нормальные отношения между нашими странами пошли бы на пользу всем. Однако с учетом откровенно враждебных действий Вашингтона вести дела как обычно не получается.

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