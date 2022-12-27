Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды27 декабря 2022 8:28

Юлия Пересильд вызвала изумление фото с новым кавалером

Поклонники актрисы считают, что «ей очень идет» Михаил Тройник
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поклонники актрисы считают, что «ей очень идет» Михаил Тройник

Поклонники актрисы считают, что «ей очень идет» Михаил Тройник

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О романе 38-летней Юлии Пересильд и 34-летнего актера Михаила Тройника светские хроникеры заговорили месяц назад. С Михаилом Юлия снималась в «космическом» фильме «Вызов» (в 2023 году выйдет в прокат). И теперь появляется с ним на светских мероприятиях, как со своим женихом.

На днях в своем микроблоге актриса выложила новое фото, на котором она с Михаилом - на вручении премии журнала Hello. В подписи к посту Пересильд поблагодарила за премию и сообщила, что «получился хороший вечер с любимым». На фото на ней эффектный белый костюм, который вполне можно принять за свадебное платье. На Михаиле – черный смокинг. Влюбленные трогательно держатся за руки. «Я думала свадебное платье, а это всего лишь премия», - разочарованно написал кто-то из подписчиков актрисы. И пожелал молодым: «чтобы и в глубокой и счастливой старости вы так держались за руки. Вы отличная пара, талантливые актеры, прекрасные люди и пусть по жизни у вас всё складывается!». Большинство порадовалось за Юлию. «Ей очень идет этот парень» – написали её фолловеры. Как будто бы «этот парень» – и не парень совсем, а красивое платье или выгодный ракурс. В Сети началось обсуждение нового романа Пересильд.

«Офигенная пара. Юля – человек, который умеет ждать…молча. И все получилось! Когда большая часть сверстниц уже сгорела, развелась и предала Родину, Юля всё нашла. Умная, красивая и очень сильная девочка Юля», - так считают одни. «Да, только вы забыли: завела роман с женатым человеком и ей было пофигу, как чувствовали при этом его близкие, - написали другие. - Она как раз из тех, кто по головам пройдет лишь бы добиться того, что ей нужно».

А кто-то и вовсе не понял: «Учитель где?». Имея в виду, что у актрисы были долгие семейные отношения с режиссером Алексеем Учителем, (как принято считать) отцом двух её дочерей.

И почти все обратили внимание, как изменилась Юлия. Раньше она не делилась подробностями личной жизни. И вдруг выставляет свою любовь напоказ и подписывая фото в стиле Насти Волочковой: «получился хороший вечер с любимым». Прежде за ней этого не водилось: «Юлия слишком часто и нарочито выпячивает свои новые отношения». А счастье любит тишину.

«Как-то too much. Если вначале я просто была рада за вас, то сейчас подозрения: для чего? И уже теряется флер искренности, нежности… Всегда в таких ситуациях непонятно, зачем так старательно убеждать публику? Или не только публику? Но Он и так уже знает, и спокойно живет дальше».

Фолловеры предположили: «новый роман» – либо пиар-компания к премьере «Вызова», либо он придуман для отвода глаз. Например, чтобы прекратить разговоры о романе актрисы с Абрамовичем. Ну а если всё-таки правда, пожелаем Юлии Пересильд счастья в личной жизни в новом году.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа лучшая телеведущая страны. И это не Екатерина Андреева (подробнее)

Шоу-бизнесЗвезды: любовь