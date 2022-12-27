НАТО заложило бомбу в центре Европы: Где вспыхнет вслед за Украиной

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в максимальную боевую готовность. Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в максимальную боевую готовность. Власти самопровозглашенного Косова ответили тем же. В который раз на сербско-косовской границе заискрило так, что можно ожидать худшего - из уже ставшей привычной ситуации «Ты нарываешься!» вполне реально возникнет настоящая вооруженная драка.

История нынешнего обострения, в двух словах, связана с намерением Приштины не признавать сербские автомобильные номера. Потом добавился арест серба, раньше служившего в косовской полиции. На его защиту встали жители северных районов Косово, где сербское население составляет большинство. Дальше пошло-поехало. Теперь на дорогах уже баррикады, к границе с обеих сторон подтянуты спецподразделения. 25 декабря, в соответствии с законами жанра, уже стреляли. Никто не пострадал, но войска - в готовности действовать.

«Рванет или нет?» - старый вопрос завис в воздухе. Уж сколько, казалось бы, раз в прошлом все ждали, что вот-вот давно раскаленное вспыхнет. В самый последний момент удавалось конфликт пригасить - до следующего обострения. Но сейчас все выглядит все-таки иначе, потому что международный контекст другой: в Европе уже идут боевые действия, на Украине. Кому-то надо, чтобы заполыхало еще и в Косово с Сербией?

Очевидно, что давний сербско-косовский конфликт управляем Западом. НАТО сначала вбомбило Белград в свой вариант «мира», а затем Вашингтон и Брюссель сделали для Приштины невиданное исключение - признали его самопровозглашенную местным парламентом без какого-либо плебисцита «независимость» от Сербии. Но при этом разъяснили: случай Косово уникальный, им можно, а другим - ни-ни.

Но: «Его пример - другим наука…» Как же это? Косоварам - пожалуйста, а нам? В мире немало стран и регионов, где границы, которые принято называть «священными», уже давно трещат по швам. Взять лишь постсоветское пространство: тут и грузинские дела, Приднестровье, теперь вот Украина. Да и на Западе таких примеров немало, недаром Косово, как ни старались его покровители, даже там не все до сих пор признают. Так что «исключение» из правил очень скоро стало стимулом эти правила менять. А меняют их двумя способами - или договариваются, или чья сила возьмет. Договориться уже давно не получается. Вот и меряемся теперь силой, пока снова договариваться захочется…

В нынешнем обострении на сербско-косовской границе можно разглядеть, как бы кто ни сомневался, тенденцию. Миротворцы Запада из НАТО и ЕС, присматривающие за порядком в Косово, обеспечить этот порядок так и не смогли. Прошло 23 года, как Косово практически силой оторвали от Сербии, понапридумывали и приняли целый ворох законов, правил и разъяснений, как их применять, чтобы косовары мирно жили с сербами. А они по-прежнему враждуют. Вот-вот опять воевать начнут…

Ставший уже банальным вопрос: назовите, в какой стране, в которую вторглось НАТО, смогли установить и поддерживать прочный мир и процветание? Даже не банальный уже, а риторический, то есть за своей очевидностью и ответа не требует. Американцы, взяв под свой полный контроль Косово (чего стоит одна их военная база Кэмп-Бондстил - одна из крупнейших за рубежом), почти четверть века при его помощи удерживают напряженность в Европе. Регулируют ее: когда надо, на сербов надавить или пообещать им что, а косоваров заверить, что ни в жизнь их не бросим… Так и тлеет, и все при деле и под контролем.

Но теперь этот контроль может и не сработать. Во-первых, тяжело тащить наряду с Украиной другой горячий конфликт в Европе. Во-вторых, до сих пор «не разгромленная» Западом Россия показала, что натовский кураж далеко не всегда подминает под себя реальность, если сопротивляться ему по-настоящему. Вот и теперь Приштина требует от альянса защиты. Потому что понимает, что один на один с Белградом не потянет. Не напоминает кое-что до боли похожее?

…Летом 1999 года я был командирован «КП» в Косово. На себе почувствовал сгустки ненависти к сербам и русским, когда меня предупреждали: «Ты только по-русски в автобусе и на улице не разговаривай». Видя иностранца, косовары были уверены, вернее, их убедили, что он - точно за них. В маршрутке меня, улыбаясь, спросили, откуда я? Мой ответ «Из России» заставил всех молчать, пока я не вышел. Что-то изменилось с тех пор? Тогда в Косово повсюду были большие надписи: «Да здравствует морская пехота США!» Заокеанская пехота там здравствует и по сей день, а вот мир, который обещали, так и не наступил.