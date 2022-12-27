Заканчивается 2022 год — год Тигра

Один из главных героев нашего эфира — конечно, тигр. Его зовут Гектор. У него поразительная судьба. Он родился в передвижном зоопарке в 2019 году. Малышу-тигренку пьяный живодер чуть не оторвал задние лапы… Но другие люди — добрые, ответственные — помогли спасти Гектора. Символично, что именно в год Тигра подросший Гектор впервые увидел тайгу. Хабаровская компания «Амур Минералс» взяла тигра под опеку — построен вольер, ежемесячно тигр обеспечивается питанием и медикаментами. За ним ухаживают сотрудники реабилитационного центра «Утес».

Трогательный документальный фильм о судьбе Гектора можно увидеть здесь

Обязательно посмотрите его!

А о бережном отношении к природе, о спасении животных, проживающих в неволе, о счастливых судьбах других зверей расскажут наши гости:

- Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

- Вячеслав Фетисов, глава Всероссийского общества охраны природы.

- Карен Даллакян, ветеринарный врач, основатель единственного на Урале и в Сибири приюта для диких животных «Спаси меня». Именно он вылечил Гектора.

- Екатерина Авдеева, советник президента Фонда зоозащиты «Спаси меня» по правовым вопросам.

- Екатерина Карпенко, исполнительный директор Фонда «Спаси меня».

- Александр Баталов, биолог, охотовед, директор и создатель ООО «Лесоохотничье хозяйство «Дурминское».

Давайте вместе провожать этот год Тигра!