Быстрое омоложение и «починка» сухожилий: какие открытия, казавшиеся чудом, сделали в России

Разработки, о которых пойдет речь, сделаны при поддержке Минобрнауки и на федеральные гранты. Фото: Shutterstock

Тренд 2022 года – импортозамещение, и нашим ученым много чего удалось. Часто они даже не замещали, то есть не придумывали замену тому, что есть на Западе, а превосходили зарубежных коллег. Разработки, о которых пойдет речь, сделаны при поддержке Минобрнауки и на федеральные гранты.

Обезболивающее без привыкания

Сотни миллионов людей в мире страдают от острой боли. Спрос на анальгетики огромный, а препараты, которые сейчас назначают, - те же опиаты - вызывают необратимые последствия. Одна из проблем – к ним привыкают, и человек оказывается в зависимости от таблетки или инъекции. Наши ученые разработали молекулярную основу для будущих анальгетиков - эффективных, не вызывающих привыкания и безопасных для здоровья пациентов. Это пока еще не готовое лекарство, нужны испытания. Но сделан очень важный шаг к его созданию.

Рок против опухолей и Паркинсона

Рак мозга сложно лечить из-за гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) между кровеносной и центральной нервной системами: природа придумала его для защиты мозга, но барьер пропускает неохотно и лекарства. Саратовские ученые придумали, как эту преграду «пробить» - врубать рок! Да погромче. Двухчасовый концерт на 100 децибелах (уровень максимальной громкости МР-3 плеера) увеличил у подопытных крыс проницаемость ГЭБ для лекарств на 30–40 минут. После такой терапии повысилась выживаемость даже с глиобластомой – самой коварной опухолью. В планах саратовцев – испытать музыкальную терапию для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Особо прочный клапан

В другом саратовском университете — техническом (СГТУ) - запатентовали искусственный сердечный клапан с деталями из особо прочной керамики — диоксида циркония. Износостойкость этого материала в полтора раза выше, чем у применяемых сейчас. Хорошо приживается, улучшает качество сердечного кровообращения, снижает риск тромбоза и гемолиза (разрушение эритроцитов – частый побочный эффект после имплантации клапана). Массовое производство клапанов обещают через несколько лет, но обещают, что он будет и лучше, и значительно дешевле зарубежных аналогов.

Чем заменить кость

Близки к прорыву в борьбе с послеоперационными инфекциями: так оценивают свою работу химики из Нижнего Новгорода (ННГУ). Они модифицировали материал для имплантатов, получив кристаллохимический аналог кости, еще и добавили в него антибактериальные компоненты. «Привычное наполнение импланта антибиотиками чревато их распространением по всему организму. Использование биокерамики на основе фторапатита не только снижает риски инфицирования после имплантации, но и защищает здоровые клетки организма», — пояснили в университете.

Новый зуб лучше старых двух

Дентальные имплантаты Synthes Pro из нанотитана с биосовместимым покрытием, которые приживаются вдвое быстрее импортных протезов и не вызывает болевых ощущений и воспалительных реакций, – новинка от ученых из Уфимского авиационного технического университета (УГАТУ) и стоматологов из Челябинска. Первая опытная партия уже прошла все этапы испытаний, и сейчас протезы испытывают на добровольцах.

«Починка» кожи, хрящей, сухожилий

В клеточной терапии активно используют живые клетки фибробласты, которые вырабатывают белок коллаген - основу кожи, сухожилий, костной и хрящевой тканей. Их берут у пациента, размножают в лабораторных условиях, а потом внедряют в поврежденные ткани. Но есть проблема: фибробласты медленно делятся, особенно у пожилых пациентов, а многие и вовсе погибают при трансплантации и провоцируют серьезные воспаления. Биофизики сразу нескольких московских институтов придумали, как сделать фибробласты более жизнеспособными и стойкими. Технология сложная, но чтобы нам стало понятнее ученые придумали образ – «рюкзачки» с многофункциональным белком пероксиредоксином, которые присоединяются к клеткам. Он-то их и бодрит, и «починка» коллагеном происходит быстрее и без осложнений.

А ученые пензенского университета (ПГУ) получили патент на новый метод лечения сложных повреждений ахиллова сухожилия: порезов, разрывов, растяжений, даже застарелых. Они «склеивают» их ксеноперикардиальными пластинами - это кусочки перикарда (сердечной сумки) теленка, ферментативно обработанные. Материл прочный, хорошо приживается, лечение проходит без осложнений (чем грешат традиционные способы), а сухожилие полностью восстанавливается и даже крепче становится.

Быстрое омоложение

Сегодня самый ходовой способ убрать морщины – выжигание углекислотным лазером. Эффект неплохой, но ранки потом долго заживают. Альтернативный вариант от команды из института прикладной физики (ИПФ) - волоконный лазер, который делает процедуру менее болезненной, а восстановление более быстрым. Метод называется неабляционное фракционное фотоомоложение. В коже формируют микроотверстия, поврежденные клетки начинают делиться и в глубоких слоях дермы запускается процесс омоложения.

Новый препарат от диабета

Лекарство на растительной основе (в составе корни и корневища девясила высокого, трава пустырника, листья брусники и плоды шиповника) от диабета второго типа разработали и запатентовали сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений. Название препарата еще не объявляли, но, заверяют ученые, он эффективно снижает уровень глюкозы в крови, подходит для длительного применения, не вызывает привыкания и побочных реакций.

КСТАТИ

Предсказание язвы, осложнений беременности, зависимости от сигарет

Еще одно направление работы ученых – помочь людям как можно дольше обходиться без лекарств – до старости. Тут помогут качественная профилактика и ранняя, очень ранняя диагностика, которую правильнее будет назвать предсказанием болезней.

Белгородские ученые нашли ген, влияющий на развитие язвенной болезни желудка (гиперсекреция соляной кислоты), и запатентовали способы прогнозирования риска возникновения этого заболевания. По статистике, около 40 % всех случаев потери трудоспособности у пациентов гастроэнтерологического профиля случается именно из-за язвы, теперь врачи смогут болезнь предупредить профилактическими методами.

Получен патент и на генетическое прогнозирование преэклампсии — тяжелого осложнения при беременности, опасного и для мамы, и для малыша. Предрасположенность можно определить по анализу крови до наступления беременности и принять меры.

А исследователи из Института физиологии РАН разобрались с предрасположенностью взрослых к никотиновой зависимости. Все тянется аж к внутриутробному периоду развития примерно на 5-8-й неделе, когда формируются «системы вознаграждения мозга». Если у плода в этот период случится гипоксия (недостаток кислорода), например, из-за стресса матери, через много лет это может аукнуться неудержимой тягой к сигаретам.