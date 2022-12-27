Шойгу, Куренков и Бортников открыли памятник Зиничеву

Глава МЧС Александр Куренков, вдова Евгения Зиничева Наталья и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия памятника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 27 декабря, в День Спасателя, в Москве, в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице, торжественно открыли памятник Герою России, генералу армии Евгению Зиничеву. (Он погиб 8 сентября 2021-го.)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Были возложены цветы к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России».

Памятник главе МЧС Герою России Евгению Зиничеву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сквер Доблести приехали родные и близкие Евгения Николаевича.

Память друга и соратника почтили министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС Александр Куренков, Директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В церемонии участвовали курсанты ведомственных вузов МЧС, почетные гости.

- В этот день мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью, до конца исполняя свой профессиональный долг, - сказал, обращаясь к собравшимся, Александр Куренков. - Сегодня, в День спасателя, мы открываем памятник Герою, офицеру, человеку неисчерпаемой внутренней силы – Евгению Зиничеву. Он не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно, завоевал заслуженное признание в министерстве. Считаю символичным, что памятник Евгению Николаевичу установлен рядом с МЧС России, его имя вписано в историю ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава чрезвычайного ведомства отметил, что дела и поступки генерала Зиничева всегда останутся для всех нравственным примером, образцом личного мужества, стойкости и силы духа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

(Автор памятника, отлитого из бронзы, – скульптор Михаил Баскаков.)