Шойгу, Куренков и Бортников открыли памятник Зиничеву

Глава МЧС Александр Куренков, вдова Евгения Зиничева Наталья и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия памятника.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 27 декабря, в День Спасателя, в Москве, в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице, торжественно открыли памятник Герою России, генералу армии Евгению Зиничеву. (Он погиб 8 сентября 2021-го.)
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Были возложены цветы к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России».
Памятник главе МЧС Герою России Евгению Зиничеву.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Сквер Доблести приехали родные и близкие Евгения Николаевича.
Память друга и соратника почтили министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС Александр Куренков, Директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В церемонии участвовали курсанты ведомственных вузов МЧС, почетные гости.
- В этот день мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью, до конца исполняя свой профессиональный долг, - сказал, обращаясь к собравшимся, Александр Куренков. - Сегодня, в День спасателя, мы открываем памятник Герою, офицеру, человеку неисчерпаемой внутренней силы – Евгению Зиничеву. Он не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно, завоевал заслуженное признание в министерстве. Считаю символичным, что памятник Евгению Николаевичу установлен рядом с МЧС России, его имя вписано в историю ведомства.
Глава МЧС Александр Куренков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава чрезвычайного ведомства отметил, что дела и поступки генерала Зиничева всегда останутся для всех нравственным примером, образцом личного мужества, стойкости и силы духа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
(Автор памятника, отлитого из бронзы, – скульптор Михаил Баскаков.)