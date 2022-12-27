Авито и «ЛизаАлерт» научат школьников правилам поведения в интернете

На детском утреннике «Рыжая елка», который ежегодно проводит поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», маленьким посетителям рассказали о правилах безопасности в интернете. Это новый блок, разработанный совместно с экспертами Авито.

Напомним, «Рыжая елка» - не просто праздничное развлекательное мероприятие, а захватывающий квест, в рамках которого дети в возрасте от 5 до 10 лет узнают массу полезной информации. Например, как правильно вести себя на улице, в лесу, на льду и в других местах и ситуациях – всего шесть так называемых станций. Новая седьмая станция касается всемирной паутины.

Презентованный на утреннике блок «Безопасный интернет» в новом году станет частью совместного курса для школьников. Планируется, что занятия начнутся с марта.

- Обучение безопасному поведению в интернете и финансовой грамотности лучше начинать еще до того, как ребенок начнет самостоятельно пользоваться интернетом. Ведь никому не придет в голову отправлять малыша через дорогу раньше, чем он узнает ПДД, - говорит директор департамента доверия и безопасности Авито Андрей Рыбинцев. - Базовые правила цифровой безопасности, усвоенные в раннем возрасте, помогут избежать серьезных ошибок в будущем.

Председатель спасательного отряда Григорий Сергеев отметил, что злоумышленники представляют опасность не только на улице, но и в Сети. Поэтому крайне важно начинать обучение детей с раннего возраста.

- Мир изменился, теперь злоумышленник не караулит детей около школы, он переместился в интернет. Кроме того, он не всегда выглядит как опасный взрослый и может вести вполне безобидные разговоры, но потом причинить ребенку серьезный вред. Подростки проводят в сети значимую часть своего времени, заводят там друзей и новые знакомства. Независимо от возраста, ребенок не понимает и не отдает себе отчет, какое поведение в сети опасно, а какое - нет. Задача и ответственность нас, взрослых, задуматься об этом прямо сейчас и научить детей пользоваться интернетом максимально безопасно, - подчеркнул Григорий Сергеев.

СПРАВКА

В мае Авито и «ЛизаАлерт» заключили договор о сотрудничестве. Компания всячески помогает добровольцам, занимающимся поиском людей: предоставляет жилье в районах поиска или во время учений, обеспечивает необходимым инвентарем. Кроме того, с ноября на платформе появился новый раздел с интерактивной картой поисков. На ней видно, кого ищут в ближайшей от вас локации, и какое снаряжение нужно для этих работ поисковому отряду. Россияне активно откликаются. На данный момент 479 человек оставили заявки на передачу оборудованию отряду с использованием механизма Авито и почти 3000 человек передали средства на приобретение инвентаря.