Неформальность по-русски: Владимир Путин собрал лидеров СНГ в музее и угощал драниками с крабом

Санкт-Петербург. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров во время посещения Русского музея. Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Владимир Путин под конец года собрал в Петербурге лидеров стран СНГ на неформальном саммите. В понедельник, 26 декабря, политики уединились в президентской библиотеке имени Ельцина. Во второй день глав государств позвали в Русский музей. Президенты общались на фоне портретов царей и даже Христа.

- Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати, - сказал Владимир Владимирович на утреннем завтраке с Лукашенко.

Президент признал, что «жизнь каждый день дает повод пообсуждать» все новые вопросы, требующие решения.

Над политиками висел эскиз картины «Явление Христа народу».

- Спасибо и за Москву, и за космонавтов, за центр, – побывал я там, посмотрел, очень приличное время, – и за Питер, мы кое-что посмотрели, - ответил белорусский лидер.

Буквально за несколько дней до начала саммита он посетил Центр подготовки космонавтов.

- Если кто-то думает что мы только чай пьём, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы – мы за вечер многие точки расставили над i, - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер похвалил петербургских коммунальщиков.

- Мне обидно за чистоту стало – приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима: настолько вычищен, выдраен город, доведён до ума, - похвалил Батька.

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Русском музее. Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Такая похвала от Лукашенко дорогого стоит. Президент союзной республики известен своим пунктиком насчет чистоты в общественных местах. И Минск дворники буквально вылизывают – за мусор наказывают.

Потом директор Русского музея Владимир Гусев провел политикам экскурсию. Правда, Алиев и Бердымухамедов ее пропустили.

- Замечательная выставка Айвазовского была в Ереване из нашего музея, - заметил он, когда подошли Путин и Пашинян.

- Выставка Айвазяна потому что, да? – сходу пошутил российский лидер.

Потом уже сам Владимир Владимирович повел гостей.

У российского лидера впереди еще двусторонние встречи с приглашенными политиками. Завтрак с Лукашенко стал лишь началом программы.

Стало известно, чем президенты завтракали на саммите:

* Творог с ягодами – на разминку.

* Три вида каши на выбор: пять злаков, рисовая каша с изюмом и гречневая каша.

* Драник с крабом и яйцом пашот.

* Сырники со сметаной.

* На десерт - пирожное «Три шоколада».

* На попить – шербет из глинтвейна с вяленой вишней.