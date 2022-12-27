В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные зарубежные курорты 2022 года

На массовых курортах в 2022 году провели отпуск 9,5 миллионов наших соотечественников. Фото: Shutterstock

В Ассоциации туроператоров России рассказали, на каких зарубежных курортах отдыхали россияне в 2022 году - несмотря на все санкции, ограничения на авиаперелеты и проблемы с банковскими картами.

- Количество доступных направлений ограничено: прямые рейсы из России сейчас есть в 32 страны мира, включая государства СНГ, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидза. - Авиаперевозка - ключевой вопрос для зарубежных направлений. Потенциально спрос выше: если бы было больше самолетов, больше туристов выезжали бы на отдых за границу.

На массовых курортах в 2022 году провели отпуск 9,5 миллионов наших соотечественников. Подчеркнём: эта цифра касается именно классических туристов, которые летят на отдых, на популярные курорты, в первую очередь пляжные. Общая статистика по выезду за рубеж - если брать все страны и все цели поездок - совсем другая.

- В прошлом, 2021-м, году на зарубежных курортах побывали 7,5 миллионов наших отпускников, то есть мы видим рост больше чем на 20%, - подчеркнула Майя Ломидзе.

Главный хит сезона - Турция, там отдохнули 5,5 миллиона россиян за год. То есть больше половины всех путешествий за рубеж - это поездки в Анталью, Стамбул и другие турецкие города и курорты!

- Спрос ещё выше, помешал дефицит авиабилетов, - уточняет Майя Ломидзе. - И тем более в такой ситуации не было демпинга и горящих путёвок.

В ОАЭ слетали около 1 миллиона российских туристов, столько же провели отпуск в Абхазии. Также в лидерах Египет, где успели отдохнуть 850 - 900 тысяч наших путешественников.

Прорывной рост у Таиланда, очень ждали его открытия - и снятия ковидных ограничений, и появления прямых рейсов. Дождались: сейчас самолёты из России летают в Бангкок и на Пхукет, никакие справки и тесты не нужны.

- В 2022 году Таиланд принял 410 тысяч гостей из России, в первом квартале там ждут ещё 300 тысяч, - назвала цифры Майя Ломидзе.

В те страны, куда невозможно добраться прямыми рейсами и где есть проблемы с получением виз, туропоток из России сократился до минимума — практически на 95%. Речь идёт о Европе и США в первую очередь.