Пленный украинский военный рассказал, как ВСУ бросили их на позиции без еды и воды

"Из Житомира нас перебросили в Польшу, оттуда в Великобританию. Там вывозили на стрельбище, двойками-тройками бегали. Но никто нам там ничего не рассказывал, не объяснял. Занятия с нами в Житомире были более интенсивные", - сравнивает военнопленный Евгений Кривливый.

Он говорит, что после такой «учебы» в Великобритании украинское командование бросило их на позиции с приказом «обороняйтесь».

«Отправили на неопределенный срок без еды и воды. Даже никакого вооружения не дали. Мы даже грозились бросить автоматы и уйти, но нас обещали осудить на 5-7 лет», - говорит Евгений.

Украинским военнослужащим приходилось иногда выбираться из блиндажа, чтобы найти себе какой-нибудь еды.

«Мы просто сидели в холоде, в голоде и чего-то ждали. Было такое, что в два дня по 100 грамм воды у нас на человека было. Дойти туда, куда подвозили продукты было тяжело, потому что работал пулеметчик. Если дойти удавалось туда на базу, не всегда продукция была, потому что сразу все растаскивали те, чьи подразделения были ближе. Нам достался один сухой паек на двоих. Как к скотам относились к кам. Как у нас говорят на Украине, вас на мясо кинули. Именно то и происходило», - вспоминает военнопленный Евгений Кривливый.

Пленный боец ВСУ признался, что уже хотели прострелить себе что-нибудь, чтобы попасть в госпиталь, но тут пришли российские военные.

«Мы, как увидели атаку сразу сложили оружие, сняли амуницию и подняли руки. Нас ребята привезли, переночевали на камине, дали воды, доктор дал чаю попить горячего», - говорит военнопленный.

«Прошу не приезжайте сюда, окажитесь точно в такой же ситуации», - обращается Крикливый со слезами на глазах к своим землякам.

Он говорит, что не понимает, почему украинцы должны воевать с гражданами России и приходит к заключению: «У меня есть родственники в России, брат в Воронеже. Мы братские народы, мы славяне, вы такие же люди как и мы».