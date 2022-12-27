Ученые в растерянности: названы противоречивые выводы после пандемии коронавируса

Анализируя практику антиковидной борьбы в разных странах мира, ученые приходят к противоречивым выводам. Фото: REUTERS

Китай дольше всех стран в мире сохранял жесткие антиковидные ограничения. Их отменили – и начался настоящий апокалипсис. Основное объяснение - отсутствие коллективного иммунитета. Страна вела политику «нулевого ковида», устраивала суровые карантины. Значит ли это, что любые жесткие ограничения при эпидемии лишь вредят, а полная свобода помогает поскорее пережить вспышку?

Анализируя практику антиковидной борьбы в разных странах мира, ученые приходят к противоречивым выводам. Если попытаться свести палитру мнений и выводов (удалить "и выводов") к единому знаменателю, то итоги получаются такие:

1. На первом этапе, когда приходит новая неизвестная инфекция, жесткие карантины оправданы. Врачи еще не знают, как лечить от болезни и насколько она серьезна. Система здравоохранения в растерянности, не готова к огромному потоку пациентов. Если не вводить ограничений, больницы просто захлебнутся. Часть людей погибнет из-за невозможности получить медпомощь при инфарктах, инсультах и т. п.

Ярким примером огромной смертности от ковида в начале эпидемии стала Италия.

Весна 2020 года, похороны жертвы коронавирусной инфекции в Бергамо, Италия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Поводами для ослабления ограничений по мнению большинства экспертов могут быть два фактора. Первый: появление вакцин. Но нужна именно массовая вакцинация и именно эффективными препаратами. А с этим проблемы. В нашей стране, как и во многих, народ отбрыкивается от прививок. В Китае, если верить зарубежным данным, вакцины оказались слабыми. Во всяком случае, против нынешней модификации коронавируса.

Кстати, не исключено, что на самом деле китайские препараты не так и плохи: как и наш «Спутник», они, возможно, успешно защищают от тяжелых осложнений. А мнение о «плохой китайской вакцине» могло сложиться вот от чего. В Китае массово делают и делали тесты на ковид. Если результат положительный - пациент попадает в статику. А то, что он переносит болезнь бессимптомно или в совсем легкой форме - европейцы и американцы, кричащие об апокалипсисе в КНР, в расчет не берут.

Второй повод для снятия ограничений - «легкие» штаммы инфекции. Нынешние варианты омикрона все больше похожи на обычные простудные вирусы. В такой ситуации уже не выглядит столь критичным приобретение «натурального» коллективного иммунитета, когда народ массово переболеет. Хотя надо понимать: среди этой массы немало пожилых, ослабленных людей, и им могут по-прежнему грозить опасные осложнения.

3. Определяя антиковидную политику, стоит учитывать особенности конкретных стран и обществ. Так, в Швеции, где люди живут более обособленно и в то же время очень законопослушны, сочли возможным обойтись без строгих ограничений. А в той же Италии, где жители очень общительны, часто собираются большими семьями и компаниями, «бескарантинное» начало эпидемии дало катастрофическую смертность.

Если верить зарубежным данным, китайские вакцины не справились с новыми штаммами ковида. Фото: REUTERS

ВМЕСТО ВЫВОДА

Лучший вариант получить коллективный иммунитет - вакцинация безопасными и эффективными прививками, говорят эксперты. Когда вирус становится менее «кровожадным» и болезнь протекает легче, можно постепенно допускать «натуральную» иммунизацию, пытаясь все же защитить группы риска (прививать как минимум их). Но на ранних этапах эпидемии карантины точно нужны - их отсутствие чревато зашкаливающим уровнем смертности.