Китай снимает трехлетний карантин: Коронавирусом тут же заразилось 250 миллионов

Китай отменит карантин для прибывающих в страну с 8 января 2023 года Фото: REUTERS

В январе 2020 года Китай стал первой страной мира, где из-за распространения коронавирусной инфекции, стали на карантин закрывать целые города. Власти Поднебесной сразу приняли на вооружение так называемую политику «нулевого ковида», что означает моментальные и жесточайшие карантины для всех, кто не только заразился, но и просто проходил мимо зараженного человека. Людей могли оставить на несколько суток в торговом центре или запертом Диснейленде до тех пор, пока все посетители не будут протестированы. А вокруг жилых домов, где были случаи заражения коронавирусом, выстраивали настоящие санитарные кордоны. Столь строгая политика не могла не вызывать недовольство граждан, тем более что в таких неудобствах прошло целых три года. Но на это у китайской компартии всегда был свой по-своему бронебойный аргумент. Благодаря принятым мерам за все время пандемии в полуторамиллиардной стране от коронавируса умерли только 5 тысяч человек. Сравните с миллионом погибших в США за это же время.

Но всему приходит конец. Китайские чиновники официально объявили, что с 8 января уровень угрозы от КОВИД-19 понижается от класса А к классу B. То есть отношение к контролю заболевания будет таким же, как к ВИЧ-инфекции или вирусному гепатиту. Зараженных продолжат изолировать от общества, но уже не будут оцеплять зараженные участки целыми кварталами или даже домами. И самое главное, снимаются большинство ограничений на перемещение. Уже 8 января иностранным туристам не нужно будет после прилета в страну отбывать обязательные пять дней карантина, достаточно будет сдать тест на ковид за 48 часов до посадки на рейс. Постепенно будут сняты ограничения на выездной туризм. В январе 2023 года откроется и наземное пассажирское сообщение между Россией и Китаем, сообщили в генконсульстве нашей страны в Харбине.

Между тем, иностранные СМИ пишут о резкой вспышке заболеваемости коронавирусом в Китае. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники заявило о том, что в декабре заразилось 250 миллионов китайцев, или пятая часть населения страны. Это немудрено, учитывая, что за три года сидения по домам там не сформировался коллективный иммунитет. Но во-первых, вирулентность (то есть заражательная способность) коронавируса за прошедшее время заметно ослабла, а во-вторых, большая часть населения уже вакцинирована, и не по одному разу, парируют китайские СМИ. Все это заставляет местные власти верить, что волна инфекции пройдет сравнительно безболезненно.