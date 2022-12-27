В Ассоциации туроператоров рассказали, сильно ли подорожал отдых в России в 2022 году

Фото: Shutterstock

- Цены на отдых в России в 2022 году, безусловно, повысились, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - В среднем примерно на 15%, это почти в пределах инфляции. Однако в пик летнего сезона отпусков, в бархатный сезон и на новогодние каникулы рост цен доходил до 20%, в некоторых местах - и до 30% по сравнению с прошлым годом. Однако и такие цены оказались по силам отдыхающим.

Средний чек за тур на российские курорты в уходящем году - 75 тысяч рублей на человека. С перелётом, на 7 - 10 дней, с размещением в хорошем, но не роскошном отеле с завтраками.

Кстати, о роскошных отелях. У российского туризма есть проблема, красноречиво описанная в пословице - у кого-то щи жидковаты, а у кого-то бриллианты мелковаты. Так вот, именно «бриллиантов», дорогих отелей с высококлассным сервисом, больше всего не хватает на наших курортах!

- В премиальном сегменте дефицит, не хватает таких объектов размещения, спрос очень высок, - подчеркнула Майя Ломидзе. - Это не новость, но сейчас проблема стала острой.

И это объяснимо: многие люди, привыкшие отдыхать за границей в 5-звездочных отелях с «ультра все включено», переориентировались на отечественные курорты. И ищут привычный уровень комфорта.