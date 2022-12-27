Раскрыто значение девяти колец Путина и других президентов СНГ

Владимир Путин собрал лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге Фото: REUTERS

Владимир Путин собрал лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге. В самом начале политикам подарили символические кольца с символом Содружества и поздравлением.

Правда, сразу сувенир надел только белорусский лидер Александр Лукашенко. И первыми же о кольце написали журналисты братской республики – они с Батьки глаз не сводят.

На каждом кольце нанесена символика СНГ, слово «Россия» и фраза: «С Новым годом 2023». Кроме того, на ободке выгравированы даты, в которые проходил неформальный саммит глав СНГ.

Каждое кольцо сделано из белого и желтого золота. Белое идет по краю, а из желтого отлито поздравление и символ Содружества.

Так как кольца сувенирные, они делались без подгонки под конкретный палец. Ободок разрезан, чтобы каждый мог подогнуть до своего размера.

В понедельник, 26 декабря, политики уединились в президентской библиотеке имени Ельцина. Во второй день глав государств позвали в Русский музей. Президенты общались на фоне портретов царей и даже Христа.

Владимир Владимирович уже успел провести две встречи – с Лукашенко и Пашиняном, а еще послушать лекцию в Русском музее.