На Западе свое АУЕ*: Подростки сколачивают банды и кошмарят богатые страны

Молодёжная организованная преступность в мире становится всё более жестокой, несмотря на повсеместное усиление полицейского контроля

Молодёжная организованная преступность в мире становится всё более жестокой, несмотря на повсеместное усиление полицейского контроля, пишет El Mundo. Современные подростковые группировки общаются в социальных сетях и имеют более гибкую и динамичную структуру. Эксперты склонны связывать происходящее с очередным витком экономического неблагополучия в мире.

Латиносы, вербующие через TikTok

Испанская полиция сообщила о подростках-латиноамериканцах, собирающих банды в социальной сети TikTok. По данным правоохранительных органов, только лишь в столице действуют от 550 до 650 мелких группировок.

В настоящее время основной контроль за Мадридом осуществляют 6 молодёжных банд: «Латиноамериканские Короли», «Ньетас», «Доминиканцы не играют», «Тринитарии», «42» и «Кровь». Каждая из банд делится на подгруппы, состоящие из 15-20 человек. Они контролируют отведённую им зону, периодически вторгаясь на прилегающую территорию другой группировки. В силу своего юного возраста бандиты передвигаются на общественном транспорте, поэтому в нём частенько тоже вспыхивают драки. Чтобы нанести противнику серьёзное, но не смертельное ранение, подростки нередко используют различные виды мачете.

За 2022 год испанская полиция арестовала почти полторы тысячи членов молодёжных банд, 37% из которых – несовершеннолетние. По наблюдениям экспертов, современные подростки вступают в группировки уже в возрасте 12-13 лет, чтобы к 20 годам успеть добиться заслуженного уважения.

Свою роль в развитии молодёжной организованной преступности сыграла и пандемия коронавируса. До весны 2020 года подростков обычно ловили в парках и на дискотеках, где проводилось короткое вступительное тестирование. Во время пандемии дети гораздо дольше оставались дома, у них было меньше занятий в школе и много часов с неконтролируемым доступом к социальным сетям, особую популярность среди которых приобрёл сервис для просмотра коротких видео TikTok. Очевидно, что главы молодёжных банд решили не упускать подобную возможность и привлечь к себе новых сторонников.

В 2019 году количество несовершеннолетних заключённых в Испании составляло лишь 10%, сейчас – уже около 40%. Полиция также выяснила, что члены подростковых банд перестали использовать устоявшиеся в криминальном мире прозвища – теперь они употребляют никнеймы профилей в социальных сетях.

Женское ножевое

В последние годы отмечается постепенная интеграция девушек в молодёжные группировки. Так, канадская полиция арестовала в Торонто 8 девочек, которые напали на бездомного, а затем жестоко зарезали его. Возраст всех подростков составляет от 13 до 16 лет.

Как сообщают правоохранительные органы, бандитки познакомились и общались в социальных сетях. Они жили в разных частях города и до момента преступления никогда не пересекались лично. Только три из восьми девушек раньше имели приводы в полицию. Во время ареста у подростков было изъято «некоторое количество оружия».

* молодежная организаций АУЕ признана в России экстремистской.