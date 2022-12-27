СК России задержал в Донецке банду грабителей, расстрелявшую большую семью

Возбуждено уголовное дело по факту убийства пяти взрослых и трех детей в Макеевке. Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

121 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении четверых задержанных, что неправомерно завладели автомобилем без цели хищения и убили по предварительному сговору с особой жестокостью семью из 8 человек в Макеевке.

«27 декабря в военные следственные органы поступила информация об обнаружении в частном доме в городе Макеевке Донецкой Народной Республики тел 8 человек, из которых трое являются детьми. К работе на месте происшествия были привлечены следователи-криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск», - сообщили в СК России.

По неофициальной информации среди убитых: мужчина 46 лет, женщины 48, 28 и 24 лет, девочки 8 и 16 лет, а также мальчики 9 лет и 1 года. Говорят, что задержанные ограбили расстреляли цыганскую семью, а затем уехали домой на угнанной ими Skoda.

«Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись лица, подозреваемые в совершении преступления. Позже в одной из квартир в г. Донецке были задержаны 4 человека. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, 3 магазина к нему, а также 2 гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу, - отметили в СК России.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.