Православных на Украине изгнали из храмов на улицу на Рождество

Украинских православных выгоняют праздновать Рождество Христово на улицу, причем, не дожидаясь даже формального запрета деятельности УПЦ. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Украинских православных выгоняют праздновать Рождество Христово на улицу, причем, не дожидаясь даже формального запрета деятельности УПЦ. Нашелся другой относительно некриминальный способ унизить православных и заодно испытать их веру на прочность.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент рассказал журналистам, что государственный музей Киево-Печерской Лавры отказался продлить с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов на ее территории, в которых УПЦ традиционно проводила службы - Трапезного и Успенского соборов. На Украине Киево-Печерская лавра является государственным музеем-заповедником, а Украинская Православная Церковь (МП) все эти годы арендовала храмы на ее территории у государства. И вот настал момент, когда срок действующего договора истекает 31 декабря 2022 года, и с 1 января договор превратится, как карета - в тыкву. А это означает, что праздничные службу, связанные с Рождеством Христовым, УПЦ провести в этих храмах не сможет.

- В связи с истечение срока аренды Успенского и Трапезного храмов Лавры, руководство монастыря обратилось в музей-заповедник с просьбой продолжить имеющийся договор. Однако, в музее сообщили, что им дана разнарядка не продлевать аренду, - пояснил Климент.

- Юридически, не продлевать договор аренды музей не имеет права. По крайней мере, не были соблюдены никакие нормы, указывающие на нежелание государственных инстанций пролонгировать договор. Учитывая, что в Трапезном храме монастырем проведен капитальный ремонт, а Успенский собор при содействии Лавры был практически полностью воссоздан из руин, прерывание музеем в одностороннем порядке хозяйственных отношений с монастырем можно рассматривать как государственное воровство, - продолжил высказывать точку зрения УПЦ Климент. - Обителью было вложено в эти храмы столько средств, что теперь проигнорировать этот факт и просто так сказать монастырю: "Вы нам больше не нужны", - означает спровоцировать очень серьезные финансовые последствия для музейного учреждения.

Наместник лавры митрополит Павел уже записал видеообращение к Зеленскому, в котором попросил его не забирать храмы у конфессии и обвинил окружение Зеленского в том, что оно настроили президента против УПЦ. Как будто это не Зеленский первого декабря подписал Указ о введении санкций против целого ряда иерархов УПЦ, в том числе, и в отношении самого Павла, а кто-то другой. Как будто это не Зеленский объявил на Украине войну православию, как вере, которая не способствует объединению народа вокруг "укрофюрера" в той степени, как он бы хотел, и не настолько лояльна, как могла бы. Впрочем, активными борцом за права верующих УПЦ тоже не стала. И даже сейчас тот же наместник Лавры Павел пытается вымолить заступничество Зеленского. А другие иерархи выражают озабоченность по поводу "финансовых последствий" в результате "непродуманного решения".

Что будет дальше?

- Сложно предположить развитие ситуации, учитывая, что в самое ближайшее время на Рождество в Лавру на богослужение придут тысячи верующих, - рассудил Климент. - Об этом прекрасно знают представители Министерства культуры. Очевидно, все эти люди, в том числе и с детьми, будут вынуждены молиться на улице на морозе.

Очевидно, что так и произойдет. Во всяком случае, ни Зеленского, ни кого-либо из его команды такие соображения не остановят.