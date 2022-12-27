ВКонтакте назвала главные мемы года

ВКонтакте вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила самые популярные мемы этого года: их выбирали пользователи в специальном мини-приложении «Годнометр». Победил Мистер Исключительный — главный персонаж мультфильма «Суперсемейка».

Рейтинг мемов 2022 года ВКонтакте возглавил Мистер Исключительный, который под разную музыку становился жутким или, наоборот, весёлым и жизнерадостным. В основе мема — концепт-арт с изображениями мультяшного персонажа, который появился ещё в 2020 году, но широкую популярность у пользователей получил в начале 2022 года.

На второй строчке рейтинга расположился Доктор Ливси из советского мультфильма «Остров сокровищ», который брутально идёт под фонк-музыку.

Тройку лидеров замыкает Мудрое таинственное дерево — мем с изображением дерева с человеческим лицом, который в своём изначальном виде высмеивал кликбейтную рекламу браузерных игр.

На четвёртой строчке рейтинга мемов — скриншот переписки с текстом «— Это ты? — Да, я) — Я не приду». Пользовательница рассказала, как перед свиданием парень её сфотографировал и отказал во встрече. Скрин переписки стал шаблоном для мемов.

В топ-5 мемов этого года попал также Вирго — маленький чёрный котёнок, который обрёл популярность среди пользователей на рубеже 2021–2022 годов. Виновником популярности котёнка стал его хозяин, который много раз публиковал картинки с Вирго, они и стали первыми мемами с животным.

Следом идут Крутые скелеты — серия постироничных картинок с изображением «крутых» персонажей с пистолетами, к которым пользователи добавляют абсурдные надписи и каламбуры. В декабре 2021 года тренд стал популярным среди российских пользователей, а ВКонтакте появились тематические сообщества, которые весь 2022 год специализировались исключительно на постинге мемов с крутыми скелетами.

На седьмой строчке рейтинга мемов — нейросеть Different Dimension Me, которая превращает человека с фотографии в персонажа аниме. Это новая функция китайского сервиса мгновенных сообщений. Люди делятся результатами в соцсетях, преображая в героев аниме не только себя, но и популярные мемы. И это не единственный подобный проект.

Восьмую позицию рейтинга заняла нейросеть Midjourney. Проект был запущен в феврале 2022 года, а в ноябре в нём появился режим Remix, в котором можно скрещивать два изображения. В результате появляется абсолютно новый образ: можно объединить Шрека и Гигачада, кота и батон и т. д. В первую неделю после запуска режима количество упоминаний Midjourney в соцсетях резко возросло. Люди принялись тестировать функцию и показывать свои результаты.

На девятом месте расположилась собака по имени «Говорящий Бен» — персонаж мобильной игры 2011 года, который в 2022-м стал героем множества мемов. Весь год пользователи задавали Бену вопросы, получали смешные ответы и делились результатами в соцсетях.

Закрывает топ-10 мемов 2022 года фраза «Эй, Богдан, богом дан» — строчка из юмористической песни стримера Дениса Сухачёва, известного по образу старика Глада Валакаса.

В битве мемов в этом году участвовали сразу 25 номинантов. Сначала их отобрали редакторы сайта Memepedia, а затем пользователи ВКонтакте выбирали победителей, голосуя за лучшие мемы 2022 года в специальном мини-приложении «Годнометр».

Кроме того, ВКонтакте представила новый набор стикеров «Мемный vmoji». Теперь популярные и ставшие классикой мемы можно примерить на себя с помощью vmoji — своего персонального цифрового аватара. Специальный набор уже доступен в магазине стикеров ВКонтакте.

Топ-10 мемов 2022 года:

1. Мистер Исключительный

2. Доктор Ливси идёт

3. Мудрое таинственное дерево

4. Это ты? Да, я

5. Котёнок Вирго

6. Крутые скелеты

7. Нейросеть Different Dimension Me

8. Нейросеть Midjourney

9. Говорящий Бен

10. Эй, Богдан

Подробнее обо всех мемах — на memepedia.ru.

ВКонтакте собрала все итоги 2022 года по разным направлениям: музыке, кино и сериалам, играм, продуктам и технологиям. Посмотреть их можно в специальном разделе.