Минобороны сообщило об уничтожении в Краматорске запасного командного пункта ВСУ

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга. Фото: Министерство обороны РФ

Прошедший брифинг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков начал с перечисления потерь ВСУ в районах основных боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40 украинских военнослужащих, на Донецком направлении до 60 солдат 79-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, на Южно-Донецком более 70.

С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и другой военной техники.

Генерал-лейтенант отметил, что ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорске, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении в ходе контрбатарейной борьбы расчета артиллерийской системы М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Еще одна артиллерийская система М777 была ликвидирована нашими военнослужащими вместе с обслугой в Запорожской области.

Кроме того, за сутки наши воины ликвидировали несколько артиллерийских систем и орудий: боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган», две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

Силы противовоздушной обороны спустили с неба три украинских беспилотника и пять ракет и снарядов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

352 - самолета.

192 - вертолета.

2734 - беспилотных летательных аппарата.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7267 - танков и других боевых бронированных машин.

947 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3729 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7779 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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