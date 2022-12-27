«Единая Россия» поздравила с Новым годом военнослужащих в госпитале им. Н.Н. Бурденко

Замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова и президент фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьёв, активисты «Молодой Гвардии Единой России» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с наступающими праздниками военнослужащих, находящихся в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко, а также врачей и медсестёр.

«Сегодня наши военные — это пример для детей. Они смотрят на их настоящие подвиги на полях сражений, — отметила Анна Кузнецова. - Поэтому правильно быть рядом, поддерживать, помогать. У кого-то из ребят, кто здесь лежит, есть родственники, кто-то лежит один. Здесь проходят лечение военнослужащие со всей страны, и всех объединяет одно — желание нашей общей Победы. И, конечно, хочется, чтобы все они скорее выздоровели, поднять им настроение, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всего самого доброго».

Она напомнила, что партийный штаб по гуманитарному сотрудничеству в координации с Минобороны, «Молодой Гвардией» и Фондом «Своих не бросаем» взяли на сопровождение пять пилотных госпиталей до конца этого года.

«Со следующего года мы рассчитываем, что более 80 госпиталей на территории России будут охвачены нашей поддержкой», — подчеркнула Анна Кузнецова.

При поддержке фонда «Своих не бросаем» госпиталю передали многофункциональные кровати, кресла-каталки и ходунки-роллеры для реабилитации раненых.

«Привезли всем ребятам подарки, а вновь поступившим ребятам инвалидные коляски, чтобы в период выздоровления им было на чём перемещаться. Дополнительно все необходимое для прохождения реабилитации и нахождения в госпитале», — резюмировал Дмитрий Воробьёв.