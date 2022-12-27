Что сейчас происходит в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: Особняк больше не продается

Пугачева с мужем планируют купить дом в Израиле. Но и дом в деревне Грязь не продают Фото: Соцсети

Накануне нового года появились новые слухи о купле-продаже знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь. Дом этот принадлежит мужу певицы Пугачевой. А слухи распространяют чаще всего для раскрутки и цитируемости социальных сетей. Вроде бы уже «проводили и забыли» про семью Аллы Пугачевой, однако постоянно появляются новые слухи об их недвижимости.

В этот раз экс-депутат Роман Худяков написал в своих соцсетях следующее об известном доме в деревне Грязь: «Якобы «замок» удалось сбыть с рук какому-то не слишком дальновидному человеку (он считает иначе), который купил его по той причине, что здесь «жила сама Пугачева». Он собирается устроить из него что-то вроде «аттракциона» - не жилой недвижимости, а коммерческой. При этом одно из условий - присутствие на сделке самой экс-певицы для подписания бумаг. Он хочет зафиксировать этот момент на камеру и фото – и объявить себя громко владельцем…» И опять же: «якобы» дом сильно упал в цене и его продали с огромной скидкой за 650 миллионов рублей.

Замок звездной семьи и 2 га земли вокруг Фото: Иван МАКЕЕВ

Вся эта информация о продаже и цене дома – не более чем слух. Во-первых: цена на дом упала не сейчас. Уже осенью дворец общей площадью строений 2467 кв. м и территорией площадью 2 га не стоил 1 миллиард рублей. Эксперт по недвижимости Арина Лац рассказала KP.RU, сколько стоит звездный дом в деревне Грязь: «В начале весны этот замок был оценен экспертами в сумму от 1 до 10 миллиардов рублей: в стоимость входила земля, сам замок, учитывался внутренний дизайн дома. С тех пор многое изменилось. Теперь о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500 – 600 миллионов рублей. Но я не могу представить даже кандидата, который хотел бы вложиться в данное время в эту дорогую недвижимость». Продать этот дом даже за 500 миллионов сложно сразу по нескольким причинам.

Схема расположения помещений в доме

Замок мужа Аллы Пугачевой был выставлен на продажу в период весна – лето. Тогда же стало понятно - желающих инвестировать в такой проект не найдется. Его излишняя дороговизна из-за «уникальности»: хозяин строил и декорировал дом гаргульями, вензелями и прочей экзотикой и готикой «под себя» - много произведений искусства, железных рыцарей и прочих странных деталей. Французский замок муж Пугачевой построил в неохраняемой деревне, где рядом дома обычных людей. В элитных поселках, где выбирают жилье богатые люди – охраняемая и огороженная территория; благоустроенная инфраструктура с фонтанами, парками, ресторанами и т.д. Продать этот «непрактичный» дом практически невозможно

Во-вторых: осенью замок сняли с продажи. По слухам его предлагали вип-клиентам элитных агентств недвижимости. И уже не по слухам, а точно: спроса не было. Теперь на своих заграничных концертах иноагент Максим Галкин* вставляет репризу о том, что замок в деревне Грязь не продается.

Гаргульи на замке. Такие соседи — на любителя Фото: Соцсети

Как нам рассказала коллега Аллы Пугачевой: дом не продают; сейчас в нем живут несколько работников – охраняют, следят за территорией. Когда Пугачева приедет в очередной раз в Москву пока не известно. В Израиле Алла Борисовна с мужем, сыном и дочкой пока все еще живут в доме брата Максима Галкина*. Собираются покупать свой дом.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.