Клан Арашуковых отправили в тюрьму с пожизненным сроком

Отца и сына признали виновными в создании преступного сообщества, убийствах и хищениях. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мосгорсуд назначил пожизненные сроки лишения свободы бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову, которые были задержаны в 2019 году.

С тех пор следователи СК России допросили по этому делу более 400 свидетелей и провели более 200 судебных экспертиз. Но отец с сыном в своем последнем слове вины так и не признали. Они заявили о невиновности и потребовали справедливого приговора.

Однако, судья признал их виновными по всем пунктам обвинения: в создании преступного сообщества, убийствах и хищениях. В сентябре это уже сделали присяжные, и на основании их вердикта гособвинение попросило для Арашуковых пожизненные сроки в колонии особого режима.

Напомним, согласно материалам гособвинения Арашуков-младший организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

«Убийства Арашуков, настаивало обвинение, организовал по поручению отца, поскольку те якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим», - прокомментировали в гособвинении.

Согласно обвинению, экс-сенатор также оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов «для сокрытия своих преступлений», а также занимался ложными доносами на тех, кто ему мешал.

Все перечисленные выше преступления члены клана Арашуковых совершали, чтобы скрыть хищения у государства. А все началось еще в 90-х годах, когда Арашуков-старший организовал преступное сообщество и хищение газа более чем на 4,4 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. Часть этих средств Арашуковы пустили в укрепление позиций своей семьи в республике: с руководящих постов в газовых компаниях Северного Кавказа Рауль Арашуков перебрался в парламент Карачаево-Черкесии, а затем стал российским сенатором.

Еще четверым фигурантам этого уголовного дела гособвинение попросило назначить длительные сроки лишения свободы в колониях строгого и общего режима.