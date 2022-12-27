Как школьникам провести новогодние каникулы весело и с пользой

Со 2 января по 8 января 2023 года в телеграмм-аккаунте благотворительного проекта МТС «Поколение М» детей 11-18 лет ждут виртуальные мастер-классы от журналистики и вокала, до фотографии и контент-мейкинга. Принимать участие можно в любом количестве направлений.

Звездные кураторы, как блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие, поделятся своим опытом и предложат попытать силы в творческих заданиях.

Авторы лучших работ поедут на шоу любимого артиста. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят также все расходы победителей и сопровождающим лицам.

По словам руководителя Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, онлайн-кэмп составлен таким образом, чтобы «цифровому» поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников - очень яркие, креативные; выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне.

Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч, но и это еще не все: авторы творческих работ, загруженных по окончанию онлайн-кэмпа на сайт проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и другое.