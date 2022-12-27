Под шквальным огнем спасал раненых: старший прапорщик Валерий Шмидт вынес из-под обстрела восемь бойцов

Матрос Никита Шомин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

РАНЕНЫМ ВЕЛ БОЙ ШЕСТЬ ЧАСОВ

Матрос Никита Шомин

«Командир боевой машины пехоты матрос Никита Шомин выполнял задачу по доставке личного состава и боеприпасов на передний край ведения боевых действий. Продвигаясь по маршруту в условиях артиллерийских обстрелов со стороны националистов, своевременно доставил людей и боеприпасы на позиции, после чего приступил к эвакуации в безопасный район российских военнослужащих, получивших ранения. Спустя несколько дней, Никита осуществлял сопровождение рекогносцировочной группы российских военных. При подъезде к населенному пункту, противник приступил к нанесению ударов по боевой машине под командованием матроса Никиты Шомина. В результате подрыва техники, экипаж БМП и личный состав получили тяжелые ранения. Однако Никита, не жалея собственной жизни, оказав первую помощь себе и товарищам, взял командование группой на себя, вывел личный состав из подбитой БМП в прилегающую лесополосу, где занял выгодную позицию и организовал оборону. Противник продолжил наступление. В ходе оборонительного боя к группе под командованием матроса Шомина присоединилась еще одна группа российских военнослужащих. Под плотным огнем артиллерии и пехоты националистов, группа под командованием матроса Шомина в течение 6 часов вела бой и удерживала занятые позиции. По итогам боя националисты, понеся существенные потери, отступили».

Старший прапорщик Валерий Шмидт

ВЫНЕС ИЗ ПОД ОБСТРЕЛА ВОСЕМЬ БОЙЦОВ

Старший прапорщик Валерий Шмидт

«Старший прапорщик Валерий Шмидт в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации медицинского обеспечения российских военнослужащих.

В ходе ожесточенного боя с украинскими националистами, удерживающими под своим контролем один из населенных пунктов, Валерий, находясь под шквальным огнем противника, оказывал неотложную помощь прямо в местах обстрела и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. Валерий Шмидт лично вынес из-под огня противника в безопасное место восемь раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказывал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь. После боя Валерий обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд. Также старший прапорщик Шмидт неоднократно оказывал медицинскую помощь и мирному населению, пострадавшему от обстрелов со стороны националистов».

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