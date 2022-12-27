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Политика27 декабря 2022 20:59

Под шквальным огнем спасал раненых: старший прапорщик Валерий Шмидт вынес из-под обстрела восемь бойцов

Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Шмидт вынес из-под обстрела восемь бойцов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Матрос Никита Шомин

Матрос Никита Шомин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

РАНЕНЫМ ВЕЛ БОЙ ШЕСТЬ ЧАСОВ

Матрос Никита Шомин

«Командир боевой машины пехоты матрос Никита Шомин выполнял задачу по доставке личного состава и боеприпасов на передний край ведения боевых действий. Продвигаясь по маршруту в условиях артиллерийских обстрелов со стороны националистов, своевременно доставил людей и боеприпасы на позиции, после чего приступил к эвакуации в безопасный район российских военнослужащих, получивших ранения. Спустя несколько дней, Никита осуществлял сопровождение рекогносцировочной группы российских военных. При подъезде к населенному пункту, противник приступил к нанесению ударов по боевой машине под командованием матроса Никиты Шомина. В результате подрыва техники, экипаж БМП и личный состав получили тяжелые ранения. Однако Никита, не жалея собственной жизни, оказав первую помощь себе и товарищам, взял командование группой на себя, вывел личный состав из подбитой БМП в прилегающую лесополосу, где занял выгодную позицию и организовал оборону. Противник продолжил наступление. В ходе оборонительного боя к группе под командованием матроса Шомина присоединилась еще одна группа российских военнослужащих. Под плотным огнем артиллерии и пехоты националистов, группа под командованием матроса Шомина в течение 6 часов вела бой и удерживала занятые позиции. По итогам боя националисты, понеся существенные потери, отступили».

Старший прапорщик Валерий Шмидт

Старший прапорщик Валерий Шмидт

ВЫНЕС ИЗ ПОД ОБСТРЕЛА ВОСЕМЬ БОЙЦОВ

Старший прапорщик Валерий Шмидт

«Старший прапорщик Валерий Шмидт в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации медицинского обеспечения российских военнослужащих.

В ходе ожесточенного боя с украинскими националистами, удерживающими под своим контролем один из населенных пунктов, Валерий, находясь под шквальным огнем противника, оказывал неотложную помощь прямо в местах обстрела и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. Валерий Шмидт лично вынес из-под огня противника в безопасное место восемь раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказывал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь. После боя Валерий обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд. Также старший прапорщик Шмидт неоднократно оказывал медицинскую помощь и мирному населению, пострадавшему от обстрелов со стороны националистов».

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