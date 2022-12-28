Анекдоты: У опытного кота март в апреле, когда спадает ажиотаж...

Получка - трагический день. Начиная с этого дня деньги начинают стремительно кончаться.

* * *

В конкурсе грузчиков уверенно победили два мужика из Челябинска. Они занесли рояль на 12-й этаж без лифта.

При этом 5 раз по пьяни ошиблись подъездом.

* * *

На корпоративе надо вовремя сказать нет.

Если спрашивают: «Хочешь выпить?» - твeрдо отвечай:

- А почему бы и нет?

* * *

Полезный совет. Радость от проданной отечественной машины будет не полной, если вы не смените номера телефонов.

* * *

- Если прыщ на носу вскочил, это значит, что в тебя кто-то влюбился.

- Да, дерматолог вы так себе…

* * *

Сколько же, оказывается, в мире радостей, в которых отказываешь себе из-за хорошего воспитания!..

* * *

На свадьбе гости уже досчитали до тысячи, а молодые все никак не могли расцепить свои брекеты.

* * *

- Как поступить с человеком, который делает тебе гадости?

- Напиши ему письмо с претензиями и сожги.

- Понятно... А с письмом что делать?

* * *

Каждый мужчина должен ценить эти восхитительные и счастливые моменты тишины и спокойствия, пока эта ненормальная, что спит рядом, еще не проснулась.

* * *

- Доктор, у меня рука болит!

- Вот нажимаю. Так болит?

- Болит.

- А так болит?

- А вот так не болит!

- Так и ходи. Следующий!

* * *

- Всем стоять и не двигаться!

- Это ограбление?

- Нет, блин! Это групповое фото!

* * *

Если, глядя утром в зеркало, вы видите в нем опухшую, небритую физиономию с потухшим взглядом, значит, вчера вы все-таки решили выпить 50 грамм для аппетита.

* * *

У невезучих людей бутерброд падает вниз маслом.

У везучих - икрой.

* * *

Семья физиков.

Он:

- Если обмотать всю Землю медной проволокой в несколько слоев, получится неплохой генератор переменного тока…

Она:

- Опять напился? Не переменного, а постоянного!

* * *

Не выкидывайте окурки с балкона! Людям в партере неприятно.

* * *

Мужчина должен быть с деньгами. Поэтому, девчонки, хотите уверенного в себе мужчину - давайте ему денег.

* * *

В открытии нового канализационного люка участвовали: «Мерседес» правым передним колесом, BMW - задним левым, «Ока» - полностью.