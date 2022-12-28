Анекдоты: У опытного кота март в апреле, когда спадает ажиотаж...

Получка - трагический день. Начиная с этого дня деньги начинают стремительно кончаться.
* * *
В конкурсе грузчиков уверенно победили два мужика из Челябинска. Они занесли рояль на 12-й этаж без лифта.
При этом 5 раз по пьяни ошиблись подъездом.
* * *
На корпоративе надо вовремя сказать нет.
Если спрашивают: «Хочешь выпить?» - твeрдо отвечай:
- А почему бы и нет?
* * *
Полезный совет. Радость от проданной отечественной машины будет не полной, если вы не смените номера телефонов.
* * *
- Если прыщ на носу вскочил, это значит, что в тебя кто-то влюбился.
- Да, дерматолог вы так себе…
* * *
Сколько же, оказывается, в мире радостей, в которых отказываешь себе из-за хорошего воспитания!..
* * *
На свадьбе гости уже досчитали до тысячи, а молодые все никак не могли расцепить свои брекеты.
* * *
- Как поступить с человеком, который делает тебе гадости?
- Напиши ему письмо с претензиями и сожги.
- Понятно... А с письмом что делать?
* * *
Каждый мужчина должен ценить эти восхитительные и счастливые моменты тишины и спокойствия, пока эта ненормальная, что спит рядом, еще не проснулась.
* * *
- Доктор, у меня рука болит!
- Вот нажимаю. Так болит?
- Болит.
- А так болит?
- А вот так не болит!
- Так и ходи. Следующий!
* * *
- Всем стоять и не двигаться!
- Это ограбление?
- Нет, блин! Это групповое фото!
* * *
Если, глядя утром в зеркало, вы видите в нем опухшую, небритую физиономию с потухшим взглядом, значит, вчера вы все-таки решили выпить 50 грамм для аппетита.
* * *
У невезучих людей бутерброд падает вниз маслом.
У везучих - икрой.
* * *
Семья физиков.
Он:
- Если обмотать всю Землю медной проволокой в несколько слоев, получится неплохой генератор переменного тока…
Она:
- Опять напился? Не переменного, а постоянного!
* * *
Не выкидывайте окурки с балкона! Людям в партере неприятно.
* * *
Мужчина должен быть с деньгами. Поэтому, девчонки, хотите уверенного в себе мужчину - давайте ему денег.
* * *
В открытии нового канализационного люка участвовали: «Мерседес» правым передним колесом, BMW - задним левым, «Ока» - полностью.