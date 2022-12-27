Остроумный ответ Путина: реакция России на потолок цен на нефть стала полной неожиданностью

Без российской нефти и без того дорогие энергоресурсы в Европе еще сильнее взлетят в цене Фото: REUTERS

БРАТСТВО ПОТОЛКА

...А никто и не ждал, что российский ответ будет мягким. Российские власти обещали оставить «братство потолка» без нашей нефти, и слово свое сдержали. Но сделали это изящно.

Напомним, 5 декабря стало переломной датой в истории мирового рынка углеводородов. С этого дня Европа ввела запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю, а еще заработал так называемый потолок цен.

Под соглашением о верхнем лимите цен на российскую нефть подписались страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), Австралия и ЕС. В результате с 5 декабря компаниям из этих стран запрещено:

- Покупать «черное золото» из дороже $60 за баррель (сейчас на биржах она стоит 80-85 долларов).

- Перевозить российскую нефть, которая продается по цене выше лимита.

- Проводить техническое обслуживание танкеров и страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).

Но и это еще не все: в феврале вступает в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты - мазут, бензин и т. д. Цель всех этих ограничений - снизить доходы российского бюджета, чтобы нашей стране было сложнее финансировать специальную военную операцию. Для сведения: в прошлом году Россия заработала на экспорте $493,3 млрд, из них на нефти - $110 млрд.

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ, ДА НЕ ОГРАНИЧЕНЫ БУДЕТЕ

И президент, и министры российского правительства сразу заявили, что наша страна не будет поставлять нефть в страны, присоединившиеся к лимиту. Осталось только все оформить документально. И вот это случилось: вечером 27 декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Вот как будет выглядеть этот ответ:

- Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок».

- Исключения возможны, но только по решению президента.

- Указ вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля.

Итак, все ожидали прямого запрета на поставки нефти в страны "братства потолка", но все оказалось куда изящнее.

С одной стороны, мы никому не отказываем в поставках нефти. Хотите - покупайте, но без этих ваших лимитов. Что сейчас и делают Индия с Китаем: по данным американского агентства Bloomberg, они покупают российскую нефть даже дешевле $60, просто не обижают нас потолками.

С другой стороны, западные страны сами обязали себя соблюдать лимит. То есть чисто по документам выходит, что это не Россия отказывается продавать нефть, а Европа сама себе стреляет в ногу. Остроумно, ничего не скажешь.

Почему именно Европа, а не Америка? Потому что у США своей нефти – хоть залейся. А вот Старый Свет поставил себя в очень непростую ситуацию.

- В Европе нефтеперерабатывающие заводы ориентированы на российскую нефть, - объясняет доцент экономического факультета МГУ имени Максим Чирков.

Так что без российской нефти и без того дорогие энергоресурсы в Европе еще сильнее взлетят в цене. Это может стать серьезным ударом для экономики Старого Света.

Впрочем, западные страны еще могут поменять свою политику. В середине января лидеры «братства потолка» соберутся на встречу, где могут пересмотреть ценовой потолок. Его могут и понизить, и повысить. А то, глядишь, и отменить. Сейчас в это, конечно, не верится. Но слишком уж быстро все меняется в нашей жизни.