Зерна, собранного в Запорожской области, хватит на всех Фото: Мария ЛЕНЦ

В Изюме избавились от Цоя, Высоцкого и Пушкина

В Изюме Харьковской области улицу имени Виктора Цоя переименовали в честь вокалиста группы «Скрябин» Кузьмы Скрябина, который лет 7 назад на своем внедорожнике столкнулся с молоковозом. Улице, носившей имя Владимира Высоцкого, решением местных депутатов присвоено имя американского миллиардера Стива Джобса. А там, где были таблички с именем генерала Ивана Панфилова, теперь будут красоваться надписи "Голда Меир, премьер-министр Израиля". Показательно, что ранее областные харьковские депутаты решили, что местный академический русский драмтеатр больше не будет носить имя Александра Пушкина. Ваш порядковый номер — на рукаве, на Канатчиковой даче.

Зерна, собранного в Запорожской области, хватит на всех

Антон Кольцов, глава правительства Запорожской области, сообщил, что регионе собрали 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур. А продуктовая потребность региона составляет полмиллиона тонн. По словам Кольцова, собранный в регионе урожай «в пять раз больше», чем могут потребить сами жители области. При том общий объем засеянных зерновыми площадей в 2022-м составил 1,27 млн га. Это сравнимо с показателями «при Украине» со всей территории области. Также почти пятая часть посевов была уничтожена в результате боевых действий. Производители Запорожской области полностью обеспечили регион молоком, хлебом и мясом. И получают за них твердые рубли. В регионе хождение гривны прекращают с 1 января, обменять их на рубли можно в течение трех месяцев – до 1 апреля, «в любом отделении банка ПСБ и МРБ, пока без ограничения суммы». А ремонт порта Бердянска, через который можно вывозить сельхозпродукцию, начнут в 2023-м. Поставки же угля бесперебойно идут из ДНР, ЛНР и Кузбасса. В городе Запорожье тихо завидуют.

В Херсонской области задержали наводчицу ВСУ

Жительница Херсонской области, находившаяся под влиянием пропаганды, размещенной на агрессивно настроенных интернет-ресурсах незалежной, передавала ВСУ данные о российских частях. В частности, она передавала конкретные точки расположения личного состава ВС РФ одному из администраторов украинского националистического ресурса. Гражданку задержали. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года. Да, мадам, это вам не шутки Квартала 95.

Лавров предсказал будущее незалежной

Сергей Лавров, глава МИД России, заявил, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России. По его словам «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России. Как уточнил министр, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить наши требования. Есть ощущение, что «подобру» уже никак не получится.

Украинские потери чудовищны — полагает глава «Ахмата»

Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сообщил, что с начала СВО на территории незалежной потери украинские сил приблизились к 200 тысячам человек личного состава. Алаудинов заявил: «Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет». Он уточнил, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО», «фронт стабильный», и город «будет освобожден». В Киеве до сих пор в этом сомневаются, но у них так всегда происходит.

Убийцами семьи в Макеевки оказались уголовниками — и они задержаны

Центр общественных связей МВД ДНР сообщил, что в республике задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались трое ранее судимых жителя Калининского района. Они рассказали, что решились на убийство, желая похитить автомобиль и ценные вещи. Они расстреляли семью из восьми человек. Предположительно, использовалось автоматическое оружие. Самым младшим из погибших стал годовалый ребенок. Подонки есть увы, везде.

Возможен ли «саммит мира» по Украине без России

Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН, заявил, что «саммит мира» на площадке ООН без участия России невозможно представить. Так он прокомментировал предложение главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о проведении до конца февраля 2023 года «саммита мира» , а также заявление о том, что Россия должна быть исключена из ООН и Совбеза международной организации. Полянский сообщил:«Какой может быть «саммит мира» без России? А без Украины его представить очень просто. И именно это — кошмарный сценарий для кулеб и кислиц, заставляющих плодить подобные инициативы». Да у них вся жизнь - сплошной кошмарный сон, а проснуться не могут.

Британцы готовят «воинов света» спустя рукава

Подготовка бойцов ВСУ на Британских островах оказалась совсем не такой интенсивной, как сами украинцы ожидали, а армейское командование конкретных указаний им не давало. Украинский военный, попавший в плен российским частям, рассказал, как их готовили англичане: «В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. Вообще в Житомире нас пожестче даже таскали». Военнопленный также отметил, что командование ВСУ не давало конкретных целей, кроме как «стоять и обороняться». По его словам, украинским военным угрожали тюрьмой. Военнослужащие ВСУ хотели сделать «самострел», чтобы покинуть позиции. Боец подчеркнул, что им не хватало еды, приходилось делить один сухпаек на двоих, «сидели в холоде, голоде». Он упомянул также случаи, когда «два дня по сто граммов воды» было на человека. А они надеялись, что британцы из них сделают Джемс Бондов и кормить потом станут как в «Казино Рояль»?

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