Эндрю Милбёрн, один из боссов американской частной военной компании «Моцарт»

От образа действий и мыслей украинских военных не в восторге даже их союзники на Западе. «Не в восторге» - это слабо сказано, многие натовские военные в шоке от того, с чем им приходится сталкиваться на Украине. Полуофициально и неофициально такие мнения высказывались не однажды. Последним стал полковник Эндрю Милбёрн, один из боссов американской частной военной компании «Моцарт». Его беседа с военными корреспондентами вблизи передовой где-то под Артемовском (украинцы называют его Бахмутом) стала достоянием общественности.

Милбёрн, в частности, высказался относительно расстрела российских пленных украинскими боевиками.

- Нельзя убивать чуваков, которые, как всем известно, сдались, - сказал он в интервью YouTube-каналу The Team House, - А такое было много раз.

Милбёрн знает, о чем говорит. По некоторым данным, подразделения американской ЧВК «Моцарт» прибыли в зону боевых действий в районе Артемовска еще в первой половине ноября. Это было связано с большими потерями ВСУ и практически полной утратой инициативы украинскими частями. С тех пор наемники хорошо изучили «союзников». Как заявил Эндрю Милбёрн, он не в восторге от «поехавшего украинского общества».

- Я не в восторге от Украины, - цитируют его западные источники. - Это коррумпированное поехавшее общество. Украинцы нарушают Гаагскую конвенцию. Мы подробно все изучили, и да - украинцы это нарушают. Это зверства! Нельзя убивать чуваков, которые, как всем известно, сдались. А такое было много раз. Но, вообще, дело не в Украине. У меня на сумку повязан флаг Украины. Но я не хожу такой: «О боже, Украина такая замечательная!» Я понимаю, что у руля там немало поехавших. Главное не это, главное – глобальные нормы.

Монолог, конечно, весьма сбивчив. Это объяснимо, если учесть, что, по некоторым данным, общение с военными журналистами, прежде всего западными, шло «за чашкой виски». Возможно, именно это обстоятельство позволило Милбёрну быть достаточно раскованным, чтобы высказаться. А его собеседникам – достаточно свободными, чтобы передать его откровения на информационные ленты.

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