Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 декабря 2022 18:50

Побывавший на передовой американский полковник не смог скрывать правду о расстрелах русских солдат: «Украинцы – поехавшее общество»

Американский полковник из ЧВК "Моцарт" Эндрю Милбёрн рассказал, как украинские боевики расстреливали российских пленных
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
Эндрю Милбёрн, один из боссов американской частной военной компании «Моцарт»

Эндрю Милбёрн, один из боссов американской частной военной компании «Моцарт»

От образа действий и мыслей украинских военных не в восторге даже их союзники на Западе. «Не в восторге» - это слабо сказано, многие натовские военные в шоке от того, с чем им приходится сталкиваться на Украине. Полуофициально и неофициально такие мнения высказывались не однажды. Последним стал полковник Эндрю Милбёрн, один из боссов американской частной военной компании «Моцарт». Его беседа с военными корреспондентами вблизи передовой где-то под Артемовском (украинцы называют его Бахмутом) стала достоянием общественности.

Милбёрн, в частности, высказался относительно расстрела российских пленных украинскими боевиками.

- Нельзя убивать чуваков, которые, как всем известно, сдались, - сказал он в интервью YouTube-каналу The Team House, - А такое было много раз.

Милбёрн знает, о чем говорит. По некоторым данным, подразделения американской ЧВК «Моцарт» прибыли в зону боевых действий в районе Артемовска еще в первой половине ноября. Это было связано с большими потерями ВСУ и практически полной утратой инициативы украинскими частями. С тех пор наемники хорошо изучили «союзников». Как заявил Эндрю Милбёрн, он не в восторге от «поехавшего украинского общества».

- Я не в восторге от Украины, - цитируют его западные источники. - Это коррумпированное поехавшее общество. Украинцы нарушают Гаагскую конвенцию. Мы подробно все изучили, и да - украинцы это нарушают. Это зверства! Нельзя убивать чуваков, которые, как всем известно, сдались. А такое было много раз. Но, вообще, дело не в Украине. У меня на сумку повязан флаг Украины. Но я не хожу такой: «О боже, Украина такая замечательная!» Я понимаю, что у руля там немало поехавших. Главное не это, главное – глобальные нормы.

Монолог, конечно, весьма сбивчив. Это объяснимо, если учесть, что, по некоторым данным, общение с военными журналистами, прежде всего западными, шло «за чашкой виски». Возможно, именно это обстоятельство позволило Милбёрну быть достаточно раскованным, чтобы высказаться. А его собеседникам – достаточно свободными, чтобы передать его откровения на информационные ленты.

Спецоперация на УкраинеО РАЗНОМ