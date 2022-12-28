"Такое раньше только в кино видел про Сталинград": Путешественник ушел добровольцем на спецоперацию и честно рассказал, что пережил в первом бою

Григорий после выписки из госпиталя. Фото: Личный архив

О том, что частый гость совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» Григорий Кубатьян отправился в зону СВО, мы узнали из телеграмм-канала его коллеги-писателя - Захара Прилепина:

«В начале осени Григорий Кубатьян, прекрасный журналист, писатель, военкор, освещавший в том числе события в Сирии, путешественник, исследовавший, казалось бы, весь мир, самый настоящий искатель приключений (мы смеялись, что Гриша - это воплощенный герой Джека Лондона), уехал добровольцем на Донбасс, - сообщил Захар. - Узнали мы все только вчера, когда у Григория после ранения наконец нашлось время написать об этом...».

И добавил в другом посте, перечислив все приключения русского путешественника (см. скриншот): «Ау, режиссеры? Ну отложите на минуту свой очередной «Левиафан» про русскую пьянь. Вот вам готовый сюжет. Уделайте Голливуд, чего вам стоит».

Режиссеры что-то пока не откликнулись. Зато откликнулось Радио «КП», куда Григорий пришел, как только выписался из госпиталя.

ОТСИДЕТЬСЯ ДОМА? ЭТО НЕКРАСИВО...

- Григорий, получается, ты вернулся из самого экстремального путешествия в жизни...

- Я это не воспринимал как путешествие или приключение. Мне приходилось работать в Донбассе в качестве военкора. И тогда еще осознал, что должен принять участие в этих событиях более плотно, защитить наших людей, защитить свою страну, бороться с нацизмом.

Желание укрепилось, когда началась частичная мобилизация. Особенно на фоне того, что многие молодые и здоровые начали голосить и уезжать за границу...

- А ты вообще подпадал под мобилизацию?

- Нет. Я не служил в армии по состоянию здоровья. Ограничения и возраст 45+... Но отсидеться дома было бы неправильно и некрасиво с моей стороны. Я мужчина с некоторым опытом выживания...

- Но почему ты оправился в Донбасс аж через Чечню?

- Тогда еще не так активно набирали добровольцев. Начал искать варианты, и оказалось, что у меня есть знакомые в батальоне «Ахмат». Мой бывший одноклассник - командир взвода - предложил: «Давай к нам, у нас уже слаженная боевая группа. Если что, мы тебе поможем, подскажем». Так и получилось.

- Как тебя встретили в Грозном?

- Хорошо встретили. Вообще сам по себе «Ахмат» чисто чеченский только на треть, другая треть - это мужчины из иных кавказских регионов, еще треть - россияне из других уголков России. Там можно встретить людей из Карелии, с Чукотки, из Крыма. В основном из небольших городков или деревень. Когда я сказал, что из Петербурга, все удивились: а ты что здесь делаешь? Дескать, в Питере можно было отсидеться и не ехать.

ПУТЬ В «АХМАТ»

- Что двигало твоими товарищами-добровольцами?

- Разные мотивы. Часть, такие же, как я, едут из патриотических соображений. Другая часть - из практических.

- Ты про деньги?

- Когда я пришел в «Ахмат», по деньгам еще не было определенности. Много было ребят, которые подпадали под частичную мобилизацию, но не знали, в какую часть их отправят, в какие условия. А «Ахмат» - это уже, так сказать, бренд. С экипировкой нет проблем и находишься как бы под прямым присмотром чеченского руководства.

Возраст тоже разный. В основном пожившие мужики 40+. Но можно встретить и 60+. Такие крепкие кавказские деды - с бородами, серьезные, солидные, уже воевавшие во всех войнах, начиная с афганской. Но были, конечно, и «первоходы», как я - без опыта совсем...

РОЖДЕНИЕ БРАТСТВА

- В общем срез такой общества...

- Именно. Очень много разных людей встречаешь, с разными мотивами. Но в целом в армии все это выравнивается. Все обретают одинаковые цели и задачи. И в целом вы становитесь, как бы это пафосно ни звучало, братьями. Вот это обращение чисто армейское - «брат, братишка», оно вполне естественное. Вы все делите поровну. И невзгоды тоже делите, и еду. И помогаете друг другу. И тащите друг друга в случае необходимости. Если вдруг кого-то ранило, надо вытаскивать с поля боя. Даже с риском для собственной жизни...

Мне было комфортно психологически. Хотя сначала ожидал, что окажусь в агрессивной, чужеродной среде. Опасался столкнуться с полудедовщиной по отношению к неслужившим... Однако отношение оказалось самое дружеское, участливое. Все всем помогали, старались как могли.

рассказ Захара Прилепина о своем коллеге-писателе.

ЗА НАШУ ПОБЕДУ

- Ты свое первое боевое задание помнишь?

- Конечно. У нас была ротация, неделю находишься в расположении части, неделю - на боевом задании. И за месяц у меня было два боевых. На втором меня ранило.

Первый выход - мы сидели в засаде. Просто находились на позиции на случай возможного прорыва противника, чтобы ударить ему во фланг. Бои шли рядом. В основном происходили артиллерийские и минометные дуэли. Дроны летали - очень подлая штука: он видит тебя и днем и ночью и может гранату сбросить...

- А второе боевое?

- Это был прорыв, уже настоящий бой. Я такое раньше только в кино видел про Сталинград: все взрывается вокруг, и ты гонишь куда-то наугад перебежками от укрытия к укрытию... А по тебе снайперы работают...

Потом как-то все собрались, пришли в себя, поняли, чего делать...

Много проблем доставил танк вражеский - до темноты долбил. Получили задачу - с утра танк уничтожить, как только он снова выйдет нас кошмарить.

Ночью нас, видимо, заметил дрон с тепловизором. Где-то в четвертом часу утра начались обстрелы. Били очень точно. Осколками посекло шестерых - к счастью, никого не убило. И мы вынуждены были выбираться оттуда.

Меня ранило в бедро осколком навылет. Поначалу шел достаточно бодро, опирался на автомат, как на костыль. Но кровь вытекала, жгутом не перетянешь, потому что очень высоко было ранение. И вот кровь уходит, а вместе с ней и силы... Слава Богу, со мной был парень с позывным «Алекс» - тоже с ранением в ногу, в руку, в поясницу. Он мне помогал. Если бы не «Алекс», все бы печально очень закончилось, ведь я двигался все медленнее и медленнее. А надо до рассвета успеть - иначе мы в поле как на ладони будем, и нас добьют. И вот «Алекс» меня практически дотащил до точки эвакуации...

Ну а потом начались несколько месяцев госпиталей. В итоге на ноги поставили, только больше я уже не боец...

- То есть уже не вернешься на передовую?

- Надеюсь вернуться. Хотя бы в качестве военного корреспондента.

- А на стезю путешественника?

- Обязательно. Когда все закончится. Нашей победой.

КСТАТИ

- Твой богатый экспедиционный опыт как-то помог тебе там?

- Тяжести фронтовые для меня не были чем-то шокирующим. Как в палатке где-то в горах спишь на холоде, можешь примерзнуть ко дну, так же спишь и в окопе. Знаешь, что нужно термобелье использовать, как сушиться, что взять с собой. В этом плане - да, опыт экспедиционный помог.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Во время лечения в госпитале Григорий Кубатьян начал записывать рассказы ребят, побывавших на передовой, и свои впечатления. Теперь их можно почитать в телеграм-канале reporter_shturmovik.

Вот один из отрывков:

Здесь бывает так много счастливых и несчастных совпадений, что начинаешь верить в судьбу.

Одному бойцу в окоп прилетела граната. Не взорвалась, но ударила по пальцам ноги. Он потом ходил с забинтованным распухшим большим пальцем и ругался, что берцы теперь сложно надевать.

Парень из нашего взвода купил себе каску и броник. Причем сомневался, очень уж тяжело в них ходить. Но на боевое задание надел. Один осколок прилетел в каску, другой в броник. Говорит: лучшая инвестиция в его жизни.

Одному солдату пуля раздробила приклад автомата. Он все склеил, замотал изолентой. А в следующем бою пуля прилетела туда же, и опять приклад в щепу.