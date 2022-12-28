Вопрос дня: В какой из дней (или периодов) советской эпохи вы хотели бы вернуться?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Вадим Панов, писатель-фантаст:
- Я подумал, что 12 апреля 1961 года не в саратовской степи, при приземлении Гагарина, хотел бы оказаться, а на космической орбите. В тот самый день, в советском корабле, на главном витке. Вот это - да.
Евгений Герасимов, народный артист России:
- Может, в тот день в конце 1980-х, когда я оказался у Иоанна Павла II. Мы с ним говорили 28 минут. Потом мне сказали, что папа говорил со мной дольше, чем с Горбачевым. Мы обсуждали Маяковского и потрясения в мире.
Юрий Энтин, поэт-песенник:
- Вернулся бы в осень 1972-го. Я тогда принес на «Союзмультфильм» сценарий мультика «Голубой щенок». Директор сказал: я ваш фильм разрешу, если вы к 50-летию образования СССР сделаете мультфильм. Я сочинил несколько строк и обратился по ТВ - призвал детей, чтобы присылали рисунки, из всех республик. И «Союзмультфильм» завалили письмами. А их художники выбрали лучшие детские рисунки. Из них получился мультик «Край, в котором ты живешь». Его назвали лучшим сами сотрудники «Союзмультфильма» - он тогда обогнал «Ну, погоди!».
Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства:
- Наверное, в июль 1980-го. Первый курс МГУ, Московская Олимпиада-80. Мы привлекались, как многие студенты, для обслуживания олимпийских мероприятий. В киосках у метро продавали сигареты «Мальборо», и дух был такой, удивительный...
Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель генсека ООН:
- В 9 Мая 1945 года. Мой отец был на войне, бабушка в госпитале помогала, мать записывалась в снайперы - но ее не взяли из-за возраста. Вернул бы 9 Мая 1975-го - когда почти вся большая семья собралась за большим столом...
Елена Чайковская, заслуженный тренер России:
- 5 декабря 1971-го мой нынешний муж, Толя Чайковский, приехал из Киева в Москву - и с тех пор мы больше полувека уже вместе. Вот это тот день, который хочется вспоминать. Но вряд ли вернуться в него.
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