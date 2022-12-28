Восемь отличных сериалов 2022 года

«Будет больно». Фото: Кадр из фильма

Итак, весь год вы много трудились и на свежие сериалы у вас совсем не оставалось времени. Новогодние каникулы - прекрасная возможность наверстать упущенное. Хотя бы частично, конечно.

«Будет больно»

Медицинский процедурал

Сестра! Скальпель! Зажим! Любите сериалы про врачей? Тогда не проходите мимо. «Будет больно» отличается от традиционных медицинских процедуралов, которые строятся по схеме: «немного операционной - немного мелодрамы». Дело в том, что этот сериал снят по книге, которую написал популярный британский сценарист, а когда-то практикующий хирург-гинеколог Адам Кей. Это самая правдивая правда про самоотверженную и плохо оплачиваемую работу докторов, где кровь то и дело хлещет из рассеченных маток. При этом язык не поворачивается сериал назвать излишне натуралистичным. Каждый день они совершают подвиг, неумолимо выжигающий их изнутри... Невероятная актерская работа исполнителя главной роли и драматизм самой высокой пробы.

В ролях: Бен Уишоу, Амбика Мод, Харриет Уолтер.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

«Джулия»

Биографический сериал

Американка Джулия Чайлд отучилась в кулинарной школе в Париже и влюбилась в великую французскую кухню. Ей больно смотреть, как соотечественники едят всякую гадость и даже не знают, что такое настоящий омлет. И тогда ей приходит в голову мысль: а что, если учить людей готовить с помощью телевидения? Так она создала первую в мире кулинарную передачу, преодолев сопротивление продюсеров - услышав о ее идее, они сначала крутили пальцем у виска. И стала женщиной-легендой. В каждом выпуске своего шоу она доказывала, что готовить изысканные блюда способен каждый.

Американка Джулия Чайлд отучилась в кулинарной школе в Париже и влюбилась в великую французскую кухню

Фишка в том, что Джулия Чайлд реально существовала, она икона в мире массовой кулинарии. В заглавия серий вынесены названия блюд: после каждой так и тянет бежать на кухню и готовить, готовить, готовить!

В ролях: Сара Ланкашир, Дэвид Хайд Пирс.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Amediateka*.

«Уэнсдэй»

«Уэнсдэй». Фото: Кадр из фильма

Комедия ужасов

Нет, речь не про среду: так зовут мрачную девчушку из знаменитой семейки Аддамс, где каждый обладает паранормальными способностями (если вы с ней не знакомы, не страшно - просмотру сериала это не помеха). Родители отправляют Уэнсдэй в школу Невермор, где учатся дети-паранормалы, но она и среди себе подобных умудрилась стать изгоем. Уэнсдэй не верит ни в любовь, ни в дружбу - но, конечно, ей предстоит убедиться в собственной неправоте. И сражаться за свою жизнь: кто-то очень сильно желает ей смерти.

Если убрать мистическую составляющую, останется поучительная и при этом захватывающая сказка про становление ребенка в коллективе и отношения в семье, которую полезно посмотреть и взрослым, и детям.

В ролях: Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум.

Где смотреть: Netflix**.

«Позолоченный век»

Псевдоисторическая драма

Америка второй половины XIX века переживает бурный экономический рост. На этом фоне у юной провинциалки Мэриэн умирает отец, оставив ее без гроша. Девушка голубых кровей вынуждена искать пристанища у своих надменных тетушек в Нью-Йорке. Поджав губы, они все же принимают племяшку, и новая жизнь захватывает ее с головой. Роскошные светские приемы, интриги; взаимные шпильки родовой знати и без году неделя разбогатевших промышленников. И, конечно, первая любовь.

Псевдоисторическая драма «Позолоченный век»

Неторопливая, полная иронии история провинциалки в Нью-Йорке способна захватить внимание не только женщин, но и мужчин, которые обычно от костюмных драм нос воротят.

В ролях: Луиза Джейкобсон, Кристин Барански, Синтия Никсон.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Amediateka*.

«Идентификация»

Психологический триллер

Молодая девчонка Валерия работает на вещевом рынке на киргизов и собирается за одного из них замуж. Даже ислам приняла.

На свадебной церемонии убивают брата жениха - редкостную сволочь. Убийцей считают Валерию, ее арестовывают. Шансов на освобождение никаких, вокруг сплошь подонки, извращенцы и равнодушные люди.

Но это же не драма, а триллер - в водовороте нарастающего саспенса оказываются следователь-морфинист, горе-адвокат с ДЦП, охранник-эротоман, начальник СИЗО - извращенец, а главное, таинственный серийный маньяк.

Психологический триллер «Идентификация»

Но и это еще не все - прошлое Валерии таит страшные тайны, до поры неведомые ей самой. Главный российский триллер года, зуб даем!

В ролях: Лена Тронина, Никита Кукушкин, Олег Васильков.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Premier.

«1703»

«1703». Фото: Кадр из фильма

Детектив-нуар

Пьющий мент Гоша с трагическим лицом и заиканием колесит по Питеру, врубив песни Булановой на полную, и ненавидит своего напарника - розовощекого москвича Вадика. По работе они сталкиваются с жителями ночного города - странными и разными, но незримо связанными друг с другом. У Гоши почти не осталось причин жить, а Вадик мечтает стать стендап-комиком - размышляя каждый о своем, они расследуют кражу тел девушек из моргов. Если вы давно хотели понять, что особенного в Санкт-Петербурге, сериал вам в этом поможет. Он о том, что в непроглядной мгле есть своя прелесть - если верить, что рассвет когда-нибудь наступит. Пожалуй, лучший российский сериал 2022 года.

В ролях: Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Андрей Федорцов.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

«Алиса не может ждать»

«Алиса не может ждать». Фото: Кадр из фильма

Драма

Старшеклассница Алиса скоро ослепнет, и мама от нее это скрывает. Но девочка уже в курсе, молча злится на мать и решает, что, раз уж скоро быть ей инвалидом, надо успеть пожить на полную катушку и все-все самое интересное увидеть своими глазами. Чтобы раздобыть денег, она пытается продать девственность богачу-извращенцу.

Это не чернуха, как может показаться, а очень умное и, несмотря на весь драматизм, светлое кино, которое поможет взрослым и подросткам понять, почему им так непросто понять друг друга.

В ролях: Елизавета Ищенко, Анна Михалкова, Михаил Трухин.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Start.

«13-я клиническая»

Мистическая драма

У талантливого хирурга Кирилла опухоль в голове. Он оказывается в странной больнице, где в операционной звучат заговоры и используются обереги. Но все это не антинаучная ересь, а как раз наоборот: почти в каждом из нас живет какая-нибудь нечисть, которая и вызывает болезни. Все это давно изучено и классифицировано, работа у врачей непростая, но нужная. Кирилл становится одновременно и пациентом, и врачом клиники.

Мистическая драма «13-я клиническая»

В ролях: Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Дмитрий Лысенков.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Иви.

*Также на других платформах, предоставляющих доступ к Amediateka (например, «Кинопоиск» по тарифу «Плюс Мульти с Амедиатекой»).

**Этот сервис официально больше не работает в России из-за санкций. Однако это не стало помехой для многих россиян. Назовем это параллельным импортом.